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Uber司機曝轉職心聲...很怕以後失業　揭開多元化計程車薪資差多少

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▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲因擔憂繼續開Uber以後可能會失業，部分Uber駕駛選擇轉職開多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部修正《汽車運輸業管理規則》第103條之一（Uber條款）確定於6月初上路，預計10月開始執法，違者可處9千至9萬元罰鍰。台灣大車隊統計，近2個月就有約30名左右的Uber司機選擇轉職加入多元化計程車。一名轉職成功的駕駛曾先生就說，在法規通過後，以後Uber的路會越來越難走，所以他決定趁早轉職，避免以後可能面臨失業問題。

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▲▼台灣大車隊歡迎轉職與兼職司機推新入隊獎勵方案即將上線記者會。（圖／記者葉南州攝）

▲台灣大車隊歡迎轉職與兼職司機，推出新入隊獎勵方案。（圖／記者葉南州攝）

台灣大車隊30日宣布，自6月1日至10月31日止，只要符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日90天內，免收平台派遣服務費12%，最高享2萬元回饋。台灣大車隊總經理李瓊淑說，針對車子相關貸款問題或者沒有車想要租車的司機，以及需要取得職業駕照、執業登記證的人，台灣大車隊都會提供免費輔導資源協助，歡迎Uber司機多多來轉職或兼職。

▲▼台灣大車隊歡迎轉職與兼職司機推新入隊獎勵方案即將上線記者會。（圖／記者葉南州攝）

▲曾先生因為怕以後會失業，最近剛從Uber轉開多元化計程車1個多月。（圖／記者葉南州攝）

擁有1年多Uber駕駛資歷的曾先生，最近剛轉職到多元化計程車1個月，被問及為何想轉職，他說，過去在開Uber的時候，常被客人問到「Uber現在合法了嗎？」，讓他沒辦法回答、也不知道怎麼回答。再加上他認為現在政府新規上路後，Uber未來的路會越來越難走，所以才想趁早轉職到合法的地方，避免以後有失業問題。

曾先生提到，Uber在今年3月開始，每趟抽成比例調漲達28%，再加上一開始Uber提供的優惠補貼，到後來也沒有了，所以轉到多元化計程車後，每趟只抽12%派遣服務費，他覺得比較好。不過，轉職後讓他比較困擾的地方，則是因為Uber都綁信用卡，結帳比較單純，但多元化計程車可能還會要找零錢或有企業簽單，在這部分就會花比較多時間。

▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台灣大車隊歡迎Uber駕駛來轉開多元化計程車，並提供相關輔導資訊及優惠方案。（圖／記者賴文萱攝）

另一名同樣也擁有1年多Uber駕駛資歷的蔡先生則表示，因為多元化計程車抽成的比例比Uber少，以單趟來看，賺的錢會比較多，而且賺多賺少還是取決自己有沒有認真跑車，在他從Uber轉換到多元化計程車後，月薪其實沒有落差多少。

▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲要開多元化計程車，駕駛除須有職業駕照外，還需具備執業登記證。（圖／記者賴文萱攝）

不過，由於轉換到多元化計程車需具備職業駕照及執業登記證，蔡先生說，他因為不是台北人，對台北路況不大熟悉，所以考執業登記證時考了兩次，這是轉職過程中比較難的部分。對此，台灣大車隊表示，執業登記證考題有2000多題，但車隊會免費提供人員輔導，經輔導後，有80%的人都能順利考過。

▲▼台灣大車隊多元化計程車。（圖／記者賴文萱攝）

▲多元化計程車與Uber相似，車輛外觀、顏色開放，僅不可路招，費率限制不低於現有費率。（圖／記者賴文萱攝）

多元化計程車所有叫車服務都透過APP，不可路招，司機需要職業駕照及執業登記證。與傳統計程車相比，車輛外觀顏色開放，僅規定不得為傳統小黃的黃色，車身張貼也移除並免設車頂燈。在費率上較彈性化，但仍有限制不得低於計程車現有費率。

台灣大車隊指出，目前台灣大車隊分布在全台的多元化計程車約有2000多輛，約佔市佔率8成，其中還是以台北的車輛最多；在派遣趟次部分，1個月會有20萬趟，司機不用擔心會有沒人叫車問題。

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關鍵字：Uber,租賃車,Uber條款,計程車,交通部,公路總局,台灣大車隊

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