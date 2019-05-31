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立法院會期最後一天　朝野立委拚酒駕修法三讀

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▲▼酒駕,酒,酒測,開車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲喝酒不開車，開車不喝酒，才能平安歸。（圖／取自免費圖庫Pexels）

政治中心／綜合報導

31日是立法院會期最後一天，上午將處理攸關酒駕的《刑法》修正草案，包括行政院及朝野立委所提出的版本總共多達35案。目前朝野對相關刑責最高處以死刑的部分尚未有共識，預計院會朝野將再次對峙。

目前刑法規定，駕駛動力交通工具有酒駕、服用毒品導致不能安全駕駛，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金；若致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

行政院修法版本是加重刑責從7年起跳，酒駕累犯致死可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；另外還增訂第4項，若故意酒駕致死、致重傷，可比照刑法的殺人罪或傷害罪，即酒駕故意殺人，最重可比照殺人罪判處死刑。

國民黨團總召江啟臣30日則表示，今年二月行政院長蘇貞昌曾說「酒駕致人於死等同於故意殺人」，法務部長蔡清祥也說將朝著殺人罪的方向修法，結果經過兩個月才通過行政院版修正草案，送到立法院後甚至被外界批評「有修等於沒修」，針對初犯刑度完全沒有任何改變，第一次酒駕致死處3年以上10年以下有期徒刑，5年內再犯才會加重刑度到無期徒刑；至於死刑，必須要確定有「故意殺人」的意圖，才能以死刑來論。

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關鍵字：酒駕,修法,立法院

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