司機轟「承諾跳票」嗆圍各政院！交通部：Uber條款照上

▲代僱駕駛自救會到行政院門口抗議。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部法規委員會確定通過修正《汽車運輸業管理規則》103條之1（Uber條款），10月初將會依法取締，Uber駕駛今（29）日前往行政院抗議，認為交通部背棄當初的承諾，獨利特定業者，並與警方爆發激烈肢體衝突。交通部政務次長王國材回應，交通部最放心不下的就是駕駛，當時對駕駛四點回應和承諾該做的都做了，交通部的立場不會改變，下周將依計劃公告法規。

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▲王國材重申，交通部立場不會改變。

王國材拿出4月19日的會議紀錄，當天他答應4件事，包含第一，計程車司機與小客車租貨業之代催駕駛都是靠開車載客賺取收入，但Uber與小客車租賃車業合作後，大量車輛及駕駛投入計程車原有短途載客市場且削價競爭，已影響計程車司機收入，政府必須嚴正處理；第二，2017年交通部對於「Uber以合法租賃車為營業主體，Uber提供派遣技術等方式」表示樂見，但Uber與租賃業合作以來，從廣告促銷招募駕駛並媒合靠租賃車行、媒合車輛提供即時派遣載客服務、提供乘車優惠、乘車費用定價等，都是由Uber主導決定，已非Uber當初所承諾的營業方式，在此必須澄清。

第三，則是交通部會確保每一位駕駛開車賺取收入權利，包括將Uber小客車租賃業車輛及駕駛，移轉至多元化計程車，車輛協助改掛計程車牌，並輔導駕駛考取計程車執業登記證，並輔導Uber在台灣成立計程車客運服務業，合法派遣計程車；第四，對於租賃車駕駛人反映轉換為計程車所面臨車輛貸款問題，交通部也會盡力提供協助，將與相關單位進行協商討論，以不增加駕駛人負擔為前提，盡可能給予貸款利率彈性空間。

▲蛋洗現場氣氛火爆。

王國材表示，上述4點該做的都做了，昨天也先告知自救會。為何公告時間往前挪？他說，當時說2至3個月的過渡期，後來發現Uber一直在招募司機，擔心這兩個月又找一堆司機進來，讓Uber有所期待，改成1至4個月，早一點公告早點死心，但時間加起來還是5個月不變。

王國材指出，交通部最放心不下的第一個是駕駛生計，第二個是消費者反應，其中最關心駕駛工作權問題，很辛苦的去幫駕駛談貸款、要求計程車業者釋出車牌、規劃27場執業登記證考試協助駕駛轉型，該做的都做了，交通部的立場不會改變，仍會按照計劃下周公告法規。





▲王國材無奈表示，該做的都已經做了。