酒駕修法31日院會拚三讀　藍委要民進黨別「打假球」

▲國民黨團召開「嚴懲酒駕提高刑度，行政院別打假球」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院31日院會將處理攸關酒駕的《刑法》修正草案，包括行政院及朝野立委所提出的版本總共多達35案。對此，國民黨團30日召開「嚴懲酒駕提高刑度，行政院別打假球」記者會，要求民進黨多聽在野黨、民間團體的意見，不要一意孤行、搞錯方向，把酒駕修法當成是「美化政績」的工具。

黨團總召江啟臣表示，立法院長蘇嘉全28日針對酒駕修法，召開朝野黨團協商，非常遺憾的是大家在三樓討論協商，執政黨卻在一樓霸佔主席台，準備護航隔天院會要處理的李進勇人事案，讓協商走不下去，逼得明天各黨團要在議場進行表決。江啟臣說，嚴懲酒駕、酒駕零容忍已經是社會共識，朝野各黨也提出了很多修法版本與內容，照理來講應該要做非常詳細的討論，但是執政黨只顧政治不顧民生，對於明天的表決感到相當遺憾。

江啟臣指出，今年二月行政院長蘇貞昌曾說「酒駕致人於死等同於故意殺人」，法務部長蔡清祥也說將朝著殺人罪的方向修法，結果經過了兩個月才通過行政院版修正草案，送到立法院後甚至被外界批評「有修等於沒修」，針對初犯刑度完全沒有任何改變，第一次酒駕致死處3年以上10年以下有期徒刑，5年內再犯才會加重刑度到無期徒刑；至於死刑，必須要確定有「故意殺人」的意圖，才能以死刑來論。

江啟臣呼籲，行政院與執政黨應該多聽聽在野黨、民間團體的意見，不要只是一意孤行、搞錯方向，把酒駕修法當作「美化政績」的工具，卻完全漠視酒駕受害者和其家屬的痛苦。

立委李彥秀則說，蔡英文與蘇貞昌上任前不斷把酒駕修法當成政績，嘴巴喊著要嚴懲酒駕、酒駕零容忍，但都僅止於口號，只是「背離民意的遮羞布」。她指出，包括行政院發言人谷辣斯·尤達卡、黨產會主委林峯正、駐日代表謝長廷的兒子謝維洲都曾涉及酒駕，上樑不正下樑歪，幾件事下來很難相信民進黨有處理酒駕的決心。

立委沈智慧也說，蘇貞昌說酒駕零容忍根本是百分之兩百打假球、騙很大，民進黨是「說得唱的非常好，但是做的大概很困難」，甚至很多自己人也都在酒駕，最後還是淪為口號治國。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜則表示，對於政院版並不反對，但是大大的不滿意，尤其針對首次酒駕致人於死或重傷殘，行政院版竟然沒有加重任何刑責，社會大眾將難以接受，這也就是民怨之所在。她呼籲執政黨應該將政院版充分接納朝野立委提案的意內容，做最大交集的接納，讓法案更夠在明天順利通過。