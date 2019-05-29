綠譏「中央處理器」　盧秀燕：跟中央「處理」要回原民獎勵金

▲盧秀燕說，市府補助原民大學50萬元獎勵金不變。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市原住民族部落大學29日舉行開學典禮，身兼校長的市長盧秀燕穿著原民服裝主持，她說，以往中央補助部落大學50萬獎勵金，市府相對提撥50萬，合計1百萬，但今年中央沒編獎勵金，既然有人開玩笑說她為「中央處理器」，那她就要去「處理處理」，把獎勵金要回來，若中央不給，市府50萬也一定繼續給。

「盧校長」致詞前，首先以泰雅族語的加油「lokah！」，勉勵在場所有部落大學教師，她說，台中市原民部落大學從2016年開始，連續3年獲得中央評鑑優等，中央除補助辦學費用之外，額外再提供50萬元以示獎勵，市府也相對加碼50萬元補助款給部大，加起來共1百萬，但原民會主委林益陸擔心的告訴她，今年中央好像沒編列這50萬獎勵金。

盧秀燕表示，不管中央有沒有補助，市府的相對補助款一定繼續提供，話一說完，引起現場師生熱烈掌聲，她說，怎麼當了市長，中央的這50萬獎勵金就不見了？外界說她很會跟中央要錢，開玩笑說她是「中央處理器」，既然如此，那她就帶原民會主委、議員們去中央「處理處理」，把原有的50萬獎勵金要回來，替台中市看緊荷包，替台中市爭取應該有權益，這是當市長、當市議員共同的責任。

部落大學預計開設52門以上課程，總時數1440小時，課程內容含蓋16族群，除了阿美族及泰雅族的傳統服飾製作、排灣族的琉璃珠介紹、布農族釀酒班外，更特別的有噶瑪蘭文化與香蕉絲工藝及雅美精工藝品首飾設計班，招生對象為年滿16歲以上之原住民。