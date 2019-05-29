台中首座多功能滯洪池將完工　盧秀燕：解決水患供應水源

▲盧秀燕表示，九渠溝滯洪池一旦完工，有助解決淹水問題。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市新社區每逢遇上大雨，就釀成多里嚴重淹水，但西側的北屯大坑山區受限於地形因素，卻是長期缺水，台中市長盧秀燕在臉書上宣告台中市首座多功能滯洪池新社九渠溝滯洪池即將完工，除了能改善當地水患問題之外，亦能供應水源、發展觀光，一舉數得。

▲盧秀燕臉書公布滯洪池即將完工。（圖／盧秀燕臉書）

市府水利局表示，為解決新社淹水和北屯缺水的問題，爭取到農委會用地及1.09億元工程經費補助，去年2月已開工，除了興建滯洪池工程，在暴雨來臨時可滯洪10萬噸水量，減少下游淹水面積約30公頃，保護人口約575戶，另外，也將埋設分流管線，讓九渠溝滯洪池調蓄白冷圳節餘水2.5萬噸，輸送到新社區崑山水井、石岡區頭坪二坪及大坑等缺水地區。

▲九渠溝滯洪池完工示意圖。（圖／台中市政府提供）

水利局補充說，這項工程獲內政部前瞻計畫經費補助，工程經費加上市府配合款共1.2億元，可重力輸水放流至大坑溪，補充大坑地區655公頃土地灌溉水源，並可保持大坑溪水源穩定，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具水資源和防洪效益。

盧秀燕在臉書上和市民分享這項訊息，這項滯洪池在520豪雨來臨時，已成功發揮疏洪作用，未來一旦完工啟用，對於新社淹水和大坑缺水問題，可望同時獲得解決。