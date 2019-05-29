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手機直播成趨勢！學會操作...人人都能當網紅直播主

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▲▼ 17直播資深攝影蔡政良阿良哥與大家分享器材使用。（圖／世新大學提供）

▲ 17直播資深攝影蔡政良阿良哥與大家分享器材使用。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

現今直播已然成為一個趨勢，專業網紅透過直播表演，觀眾只需要打開手機，不受限地點、時間，帶來的效益甚至能夠遠遠超過以往傳統媒體的行銷模式。世新大學傳播學院為此規畫一系列手機相關操作的密集課程。26日剛結束的「手機直播教學」課程，則是帶領同學們了解「直播主」這門新興行業。

一個成功的直播應該具備的要素包含如何說故事、客製內容、流行性與個人風格以及化繁為簡。課程中邀請到17直播（17 media）的專業攝影兼導播蔡政良阿良哥與同學們講解直播時會運用到的器材，也建議初學者可以從簡易的燈光、角架等設備先行入手，讓自己的直播呈現能夠更加出色。

請繼續往下閱讀...

三天密集課程的最後，同學分組規畫十分鐘的直播節目，每個人也都各自發揮創意，有人自製節目字卡、道具，現場跟觀眾互動、聊天，也有小組設計猜歌比賽，同時搭配當時社群軟體Instagram內建的遊戲濾鏡，每個人瞬間都成為了專業的直播主。

▼ 同學們練習將手機連上外接鏡頭進行現場直播。（圖／世新大學提供）

▲▼ 同學們練習將手機連上外接鏡頭進行現場直播。（圖／世新大學提供）

▼ 同學們設計的直播節目，不約而同都選擇了化妝相關的主題。（圖／世新大學提供）

▲▼ 同學們設計的直播節目，不約而同都選擇了化妝相關的主題。。（圖／世新大學提供）

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關鍵字：世新大學,網紅,直播主,手機,17直播

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