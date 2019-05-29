重度單身患者專用！「嫩白小手」手機殼　給你女友般的十指交扣

文／群勳癢癢

日本商品真的讓人出其不意，你這輩子都還沒牽過手或是跟某人交往過，可是卻好想牽手手～別桑心！這不是來了嗎？



▲手掌手機殼仿照人類女性的手。（圖／翻攝自twitter／@AUME100）

這個手掌手機殼完全是仿照著人類女性的手做出來，像是手指甲的月白、掌紋且還標榜連皮膚觸感都很像，白白嫩嫩的纖纖玉手，讓你牽了就不想放手～

ユニーク雑貨の枠を超えたサイコパス雑貨 pic.twitter.com/yfqD5l0XpE — 梅吉 (@AUME100) 2019年5月25日

這款手機殼提供APPLE 手機使用者，iPhone XS / X / XR / 8/7 / 6s / 6 的用戶都可以使用！當然它除了讓你可以「牽」之外，還有實用的功能，像是可以耳機收納、當手機架，講電話時還很好掌握手機，不管你要十指緊扣或是扣住手掌都行，且體積也不大，是可以放在褲子後面的口袋裡的大小。



▲拿手機時很方便。（圖／翻攝自twitter／@AUME100）

晚上寂寞時，牽牽手跟人聊天；早上吃飯不想一個人，就可以把手面對你想像有人跟你一起進食（這好像有點恐怖...），不過這麼奇特的手機殼，應該走到哪被問到哪吧XD

說不定帶了這個手機殼還會引起女生的興趣，誘發女生主動搭訕，那也 算是促成一段姻緣 ？



▲手機殼體積剛剛好，可以放口袋。（圖／翻攝自twitter／@AUME100）

好…我好像想像力太豐富了，退下～～～

真的有這個商品啦沒騙你，不信的點這邊。

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