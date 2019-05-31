出席國中同學會竟「擦槍走火」　手機留下「黃昏愛情片」回味

▲葉姓婦人前年2月與同學陳男上摩鐵，陳妻在手機上查出2人姦情提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓女子因開同學會機緣與昔日同學陳姓男子搭上線，2年前2人私下約會上摩鐵發生性行為，還以手機拍下親熱照片，陳妻早就察覺2人關係「非比尋常」，偶然偷看老公手機，赫然發現2人的性愛影片，氣得直問陳，陳居然大方承認，桃檢偵訊時，葉女辯稱不知陳已婚，但檢方出具證人證詞，證實葉女根本知情，偵結予以妨害家庭罪嫌提起公訴。

檢警調查，61歲的葉姓女子於2017年2月27日上午10時，與陳男到桃園市某區摩鐵發生性行為，雙方還以手機自拍下性愛影片，陳妻指控，原本就聽說葉女和老公關係「非比尋常」，甚至聽說，他們開國中同學會時，葉女幾乎都在場，她也曾打電話問過葉女，但葉女卻否認，後來偷看老公手機，赫然發現有2人性愛影片。

桃檢偵訊時，葉女坦承與陳男發生親密關係，但辯稱當時不知道陳已婚狀態，因陳男曾離婚過，不知何時又與陳妻復婚；陳男坦承自2015年開始與葉女交往，也曾說自己曾離婚、又結婚過程，也承認與葉女有性行為，當時為紀念還拍下性愛影片存在手機裡面。

陳男的國中同學指證，曾見過陳、葉在山上獨處，有向葉女說「陳的老婆要來了，趕快去躲起來」，葉女卻若無其事說「我就站在這沒關係，大家都是同學」，但他建議「山上只有你和陳，很敏感，他老婆一下就知道了」，葉才找尋地方躲藏，顯見知道陳已婚；還另名同學也說，「2011年班上開同學會，大家持續保持聯繫，葉女應該知道陳已婚狀況」。

桃檢勘驗陳妻提出的陳、葉2人性愛影片，確認陳、葉確有性交行為，偵結依相姦罪嫌提起公訴。

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