堆土機詭譎啟動　他遭「2000公噸垃圾灌頂」同伴徒手挖30分鼻酸：沒了

▲威爾森遭2千公噸垃圾砸死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲雪梨西部一處垃圾場日前傳出一起「垃圾砸死人」的悲劇，一名47歲的作業人員，因為堆土機作業不當，導致吊掛的整把垃圾從高空墜落直接擊中，該名男子瞬間被活埋後，直到30分鐘才找到但卻已成為冰冷的遺體，家屬崩潰表示「他還有一家妻小要養，原本普通的家庭狀況現在變得雪上加霜。」

根據英國《每日郵報》報導，負責大型垃圾回收處理的威爾森（Kurt Wilson）靠著這份工作照顧妻子、3個孩子，卻沒想到這天工作因為開堆土機的駕駛疏失，不小心啟動了機器導致重達2000公噸的大型垃圾包括舊冰箱、洗衣機、床墊等瞬間掉落到垃圾坑中，讓威爾森和另外一名同事遭到活埋。

現場所有工作人員事發當下立刻徒手開挖，終於在30分鐘之後找到威爾森和另一人，但威爾森卻已經沒有生命跡象，最令人難過的是一年前威爾森的妻子才因為一對雙胞胎早產死亡，沒想到如今讓他來不及照顧另外三個孩子跟老婆。

威爾森一家人的經濟狀況瞬間跌落谷底，只好在募資網站《GoFundMe》上發動募款，希望可以得到一點經濟上的緩解。而當時在現場指揮救援的警消表示，後來靠著機器開挖時，其實相當危險，因為垃圾堆非常的不穩，也很擔心會傷害到威爾森，「到被2000公噸的重物砸中，那真的是一場悲劇。」