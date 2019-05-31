睡夢中遭「床伴」狂舔弄醒　一張眼...2公尺蟒蛇和她對看！

▲女子醒來驚嚇發現，蟒蛇竟然在舔她的臉。（示意圖，與本新聞無關／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

澳洲布里斯本(Brisbane)一名女子搭乘夜班飛機凌晨2點到家後，便累得倒頭呼呼大睡，睡到一半忽然感覺有「東西」在舔她，睜眼一看竟然是一條2公尺長的大蟒蛇，頭就在她臉旁邊只有5到10公分的距離，身體則盤踞在床頭櫃上，嚇得她趕緊跑出房間找父親幫忙。

居住在布里斯班切爾默(Chelmer)的斯坦特(Sally Stent)表示，她從墨爾本機場到家時已是凌晨2點，沒有仔細注意床上狀況就直接睡著，約早上7點時，突然感覺「額頭有東西」，還以為是自己的頭髮或是螞蟻，但她不想離開夢鄉，半夢半醒間反覆想要掃開額頭上的「東西」，但對方還是沒有停止，最後終於受不了張開眼睛。

斯坦特表示，「我張開眼睛，蛇距離我的臉只有幾公分，但我沒有覺得很可怕，比較像是被嚇了一跳，心想『牠不應該出現在這裡』」，處於震驚中的她，花了一段時間才回過神來，後來趕緊跑出房間，叫醒了父親，並找抓蛇專家幫忙。抓蛇專家表示，蟒蛇應該是從窗戶跑進斯坦特的房間，可能只是在尋找房間內最溫暖的東西來吃，只是很不幸，剛好是斯坦特的臉。