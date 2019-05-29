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「Google火化屍體」殺8年妻！屍埋泳池被建商發現　狠夫入獄23年

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國際中心／綜合報導

澳洲伯斯（Perth）近期爆發一起37歲人夫愛上妻子的姊妹後，竟下手殺害結婚多年的妻子，還試圖建游泳池蓋住屍體，最後被建商揭發的案件。27日開庭時，凶嫌西達特（Ahmed Dawood Seedat）描述當時聽見妻子臨終前說「我愛你」，但因為他仍痛下殺手，法官認為他野蠻、冷酷和懦弱，因此判處23年有期徒刑。

▼ 幽溯芙與西達特結婚8年，育有2歲和5歲的子女。（圖／翻攝臉書／Fahima Yusuf）

▲▼ 澳洲女子（Fahima Yusuf）深夜被丈夫謀殺後埋在泳池內。（圖／翻攝臉書／Fahima Yusuf）

根據英國《太陽報》報導，會計師西達特（Ahmed Dawood Seedat）與32歲妻子優素芙（Fahima Yusuf）結婚8年，育有2個孩子，卻因為愛上小姨子而萌生殺意，不僅私下計劃了好幾個星期，還曾上網用Google搜尋要「如何掩埋屍體」、「如何火化屍體」、「擊昏某人的最佳地點」等。直到2018年8月31日時機成熟後，他趁著孩子們熟睡後，對毫無防備的妻子痛下殺手。

報導指出，當時西達特深夜趁妻子熟睡時，拿修輪胎的支架偷襲她，眼見妻子醒來後，仍在壓制後繼續攻擊，最後直接掐死妻子。事後，他將屍體埋在預計要建泳池的洞內，並向孩子們謊稱「媽媽臨時有事要出去一段時間」，接著又對鄰居解釋，妻子是因為眼睛疾病前往英國動手術。

緊接著，西達特開始對小姨子展開追求，他先找人假冒警察向岳父打電話說明，聲稱妻子因為婚姻問題離家出走，然後再裝可憐向小姨子說「我被妻子拋棄了」。沒想到，建商在建泳池的過程中意外發現屍體，才曝光整起事件。

由於西達特不肯坦承犯案過程，一下子供稱是用繩子勒斃妻子，一下子又改口稱是用起重機將人砸死，還回憶表示，當時妻子臨終前曾向他說「我愛你」。法官法安娜（Bruno Fiannaca）認為，被害者是出於恐懼和絕望，以及深感被背叛，才會懇求西達特不要殺她。

此外，西達特曾上網搜尋「如果穆斯林女子死了，她姊妹可以與姐夫結婚嗎」，並宣稱自己與妻子妹妹是最親密的友人。但後者只當他是兄弟，法官也認為，由於西達特的自戀人格，自以為大家都會聽信謊言，雖然整起事件在「技術上是粗糙的，但仍算是預謀行為」。因此，法官在27日以謀殺罪判處西達特23年有期徒刑。

▼ 法官認為西達特的自戀人格，讓他以為大家都會被謊言蒙騙。（圖／翻攝臉書／Ahmed Seedat）

▲▼ Ahmed Seedat愛上小姨子後殺害妻子，並把屍體埋在預計要建泳池的洞內 。（圖／翻攝臉書／Ahmed Seedat）

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關鍵字：澳洲,珀斯,Perth,西達特,Ahmed Dawood Seedat,小姨子

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