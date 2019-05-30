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孩童誤吞電池後果多可怕？　30分鐘皮肉腐蝕被燒到焦黑

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孩童誤吞電池後果有多可怕？　30分鐘皮肉腐蝕被燒到焦黑。（圖／翻攝自Facebook／CPR Kids）

▲女子用雞肉做實驗，證實誤吞電池的可怕後果。（圖／翻攝自Facebook／CPR Kids

國際中心／綜合報導

孩童若是誤吞電池下肚情況會有多可怕，澳洲一個專門教導兒童急救的機構做了類似實驗，他們將一個鈕扣電池包進雞肉中，才30分鐘電池四周的雞肉開始被腐蝕變黑，4小時後還開始冒泡泡，最後烙印出一個清晰的黑色圓印，證實孩童若是吞下肚後果將不堪設想。

澳洲CPR Kids女創辦人亨斯特德(Sarah Hunstead)22日在臉書上發布圖片，可看到一塊遭電池腐蝕甚至被燒到焦黑的雞肉，她表示，實驗才進行30分鐘，電池便開始腐蝕，甚至在周圍留下焦黑印記，繼續放置3小時半後，電池腐蝕的情況變得更嚴重，周圍還冒出泡泡。

亨斯特德表示，「結果證明孩子若是吞下電池，會造成多大的傷害，這就是為什麼它被視為醫療緊急狀況，家長需知道要如何在緊急情況下幫助你的孩子，千萬不可以延遲時間。」

令人震撼的實驗結果在網路上引起討論，2016年便曾發生一名2歲女童吞下3D眼鏡裡的電池後，造成氣管動脈被灼傷，幾小時內便不幸死亡的事件，安全機構也警告，一旦電池接觸到喉嚨、鼻子等潮濕面，就會引發相關化學反應，可能發生嚴重的內部灼傷甚至死亡，家長一定要將這些物品放在孩童無法觸及之處。

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