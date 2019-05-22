不止華為、大疆　傳監控設備商「海康威視」登美國黑名單

▲傳美考慮將大陸監控設備企業海康威視列黑名單。（圖／翻攝自海康威視官網）

大陸中心／綜合報導

外媒曝光美國政府盯上大陸監控設備供應商海康威視（Hikvision），打算限制他們購買美國技術，如果消息屬實，這將是華為之後，另一家受到美國實施貿易限制的大陸科技公司。今（22日）日開盤，海康威視股價逼近跌停板，對此，海康威視投資者關係負責人回應稱，「我們這邊暫時沒有接到消息。」

《紐約時報》引述知情消息人士說，「美國商務部可能會要求美國公司，必須先獲得政府批准，才能供應技術和設備給海康威視。如果消息屬實，這將是華為之後，另一家受到美國實施貿易限制的中國科技公司。」

《21世紀財經》則指出，海康威視投資者關係負責人回應，暫時沒有接到消息，「目前海康威視的晶片非常商業化，大部分供應商來自中國國內，東南亞和美國也各有一些。即使美國不再向海康出售晶片，海康可以利用其他商業手段來補足，不會產生影響。」

▲海康威視投資者關係負責人回應稱，「我們這邊暫時沒有接到消息。」（圖／翻攝自海康威視官網）

海康威視2018年年報稱，「和只做產業鏈中某一個節點的公司不一樣，海康威視不僅做演算法，做產品，包括硬體產品，如攝像機、通道閘、結構化伺服器等，也做應用系統，海康威視是從技術、到產品，再到系統全鏈條打通的公司。」

不過，年報並未披露前五名供應商具體名稱。前五名供應商合計採購額為68.69億元人民幣（約新台幣312億元），占比為22.88%。不過海康威視相關負責人曾表示，「華為海思是我們很好的一個供應商，彼此也很理解對方的需求。」