港媒指香港現華為出現死機潮　受訪網友：沒問題

▲港媒報導香港現華為「死機潮」（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

據《香港01》、《東網》報導，華為近日Mate 9、Mate 10 系列等型號推送更新，卻出現部分香港用戶更新後死機、變磚等無法開機的問題。華為香港的臉書專頁還出現不少用戶查詢相關問題。不過，根據《ETtoday新聞雲》的記者搜索專頁發現，大部分網友都表示使用華為手機沒有出現問題。僅有一位網友留言，「確實變慢了」，但也沒有提到無法開機等問題。

綜合港媒報導，華為近日疑手機系統更新后出現問題，使香港大批用戶在手機更新後出現死機，不同型號都遇上。多名華為手機用戶投訴，更新手機之後，隨即跳到復原模式畫面，無法正常操作，甚至無法關機。受影響的華為手機型號包括Mate 9、Mate 10及Mate 10 pro等。

一位使用Mate 9手機的香港客戶更新後發現手機無法啟動登入，一直停留在系統復原模式的畫面，於是帶著手機去華為客戶服務中心。她說，「沒想到，客服中心早就擠滿約30名手機用戶，大部分用戶都面對同樣的問題，而人潮至下午也未見有減退跡象。」

她透露，客服人員在了解狀況後也無法解答手機故障的原因，只表示其中一個救機方法就是把手機重設到出廠模式，即手機內的所有資料都會被刪除。

▲記者搜索華為香港的臉書專頁發現，大部分的網友說到相關問題時，都是表示目前用的華為手機沒有問題。（圖／路透）

報導還指出，華為香港的臉書專頁出現不少用戶的查詢。《ETtoday新聞雲》的記者搜索這個專頁發現，大部分網友說到相關問題時，都是表示目前用的華為手機沒有問題。僅有一位網友留言，「確實變慢了」，但也沒有提到無法開機等問題。目前，華為官方還沒有對相關問題作出回應。

美國政府5月16日對華為實施禁令，掀起對華為的「斷供」潮，即使華為表示有「有備胎計劃」應對，很多專家還是認為，美國此舉幾乎將華為海外市場置於死地。