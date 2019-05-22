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不只華為！　傳美國盯上海康威視　陸外交部：濫用國家力量

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▲▼中國監視器大廠海康威視（Hikvision）。（圖／路透）

▲中國監視器大廠海康威視（Hikvision），被傳出是美國下一個封鎖目標。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

美國對華通訊、科技企業的封鎖持續延燒，針對美國政府傳出正考慮將海康威視也列入黑名單，大陸外交部今天表示，中方反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓的行為，嚴正要求應給予中國企業公平、非歧視的待遇。

大陸外交部發言人陸慷指出，最近我們已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量，肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。他強調，中方的態度是明確的，也是一貫的。

▲▼大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

他表示，對中方而言，一向要求企業遵循市場規律和國際規則，在其他國家投資經營。所以中方也一直要求其他國家給予中國企業公平、非歧視的待遇。陸慷說，國家之間的貿易和投資關係，必須是建立在相互尊重和平等互利的基礎上。

自本月初，中美貿易戰於關稅領域再次爆發後，近期進一步往科技戰、封鎖戰延燒，包括美國總統川普15日簽署行政命令，對通訊業祭出規範，美國商務部並將華為和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單。

《紐約時報》22 日報導稱，除上述企業外，美國政府正考慮將一些中國的監控設備製造商，包括海康威視等，也加入黑名單行列，導致海康威視今天開盤即接近跌停。

另針對中國航空公司國航、南航等，就波音公司737MAX飛機停飛事件，向美國波音提出索賠一事，陸慷指出，我們對企業之間的商業行為不便評論。但相關利益攸關方對波音公司有關機型存在安全隱患抱有關切，依法維護自身合法利益，這也無可非議。

值得注意的是，中方也在此時加強與歐盟的民航合作，陸慷在回答記者提問時表示，中國與歐盟前天在布魯塞爾共同簽署民航領域相關協定，這是中歐雙方首次在民航領域簽署協定，有助於豐富中歐全面戰略夥伴關係的內涵。

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關鍵字：華為,Huawei,海康威視,美國,川普,中美貿易,中美貿易戰

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