蓬佩奧稱禁華為「基於一定證據」　陸慷：拿得出來再說

▲陸慷回應蓬佩奧「基於一定證據」的言論，「美方終於提到了證據」。（合成圖／路透、大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日稱「華為是中國政府工具是有證據的」的言論，大陸外交部發言人陸慷30日表示，美國這段時間段打壓華為，期間不斷說出意識形態、中企與政府關係密切的言論，且還說是「基於一定證據」的，但究竟能不能提出證明，才是大家最關心的問題。

陸慷引用稜鏡門（史諾登事件）說明，美國政府是否因為意識形態而在「網路侵害」上有所取捨，國際社會自然有評斷，這些事實依據都十分清楚，也不需要「去找甚麼理由」。

▼美國商務部日前將華為及其附屬公司列入出口管制實體名單。（圖／路透）

陸慷稱，美方近期不斷編造言論，引導美國合各國公眾相信「華為有安全問題」，往後可能還會繼續編造其它話題，但大家最關心的其實是「美國到底拿得出拿不出證據」。

華為公司28日在美國提出訴訟，向禁令法案作出合憲性挑戰。華為首席法務官宋柳平表示，美國政府沒有提供任何「華為構成安全威脅」的證據，相關的動作都是沒有根據的臆測；而發布的實體清單除了損害全球170個國家外，同時也損害1200多家與華為有業務往來的美國企業、影響數以萬計的美國就業機會。

宋柳平說明，先前的實體清單事件，開創了危險的先例，這次的受害者只有「電信業和華為」，但未來可能會衍伸到任何企業、行業，甚至是個人身上。

▼華為的松山湖溪流背坡村園區內，多處咖啡廳出現《美國陷阱》的看板。（圖／觀察者網）