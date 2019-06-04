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端午節連假　交警要讓你暢遊府城觀賞龍舟賽

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▲2019年端午節連續假期，台南市警局將於各重點路段、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽會場等，加強疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019年端午節連續假期，台南市警局將於各重點路段、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽會場等，加強疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年端午節連續假期，台南市警局將於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽會場及車站等易造成交通壅塞處所，加強疏導交通，以提升行車服務品質，維護交通安全。

市警交通大隊指出，規劃交通崗127處，動員1350人次警力維持端午節龍舟競賽、廟會活動及風景區與各主要道路交通順暢。市警局針對端午節連續假期交通流量預估，6月7日下午2時至晚上8時，將是端午節龍舟賽高峰，再加上當天進入安平旅遊民眾將使周邊道路車流量達到最大，因應作為將採交管及替代等措施應變。

▲2019年端午節連續假期，台南市警局將於各重點路段、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽會場等，加強疏導交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市國際龍舟錦標賽6月3日至7日在安平運河舉行，除了眾所矚目的龍舟競渡外，在會場周邊同時有舞臺表演、端午節慶DIY及端午遊樂園等嘉年華活動與民眾同樂，除6月3日晚上6時於台南運河大會舞臺進行祭江及開幕儀式，展開為期5日龍舟系列活動，並於7日晚間8時30分進行閉幕典禮。周邊道路交通管制措施，為慶平路段（健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東）於活動比賽時段將劃設為行人徒步區管制，其中慶平路、健康三街口、慶平路與育平七街60巷口、慶平路安億路口及育平路育平九街等4路口，活動期間每日下午2時30分至晚上10時管制車輛進入（住戶除外），以供民眾盡情觀賞龍舟競賽及體驗臺南美食小吃。

台南市交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，連假期間將針對轄區各主要幹道及9大風景區（赤崁樓、孔廟、安平古堡、海安路商圈、七股鹽山、奇美博物館、虎頭埤、梅嶺、關仔嶺）與新開幕的左鎮化石園區，配合各道路主管機關規劃之交通管制措施及大眾運輸工具編排警力疏導管制，除由轄區分局持續管控疏處外，並運用廣播電臺宣導，即時上線播報最新路況，交通警察大隊持續與交通局交控中心聯繫，利用CMS協助宣導供用路人參考，同時於交大勤務指揮中心電視牆，隨時監看路況系統，觀測轄內車流狀況，持續掌握路況;最後警方呼籲遊客和民眾多利用替代道路，避免壅塞。

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關鍵字：端午節,交警,暢遊,府城,龍舟賽

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