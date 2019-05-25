影／黑暗料理？「粽子+優酪乳+蜂蜜」端午超夯...網：好吃欸

大陸中心／綜合報導

端午節快到了，又到了一年一度吃粽子的時候。大陸最近流行起「粽子+優酪乳」的吃法，在白白嫩嫩的糯米粽子上澆上一勺優酪乳，再加無花果醬，最後澆上蜂蜜，這樣做出來的涼粽子被網友稱為「解暑消夏之佳品」。營養師許瓊月認為，如果加一匙優酪乳取代原本的糖分，原則上是不錯的，但是如果刻意喝一罐反而會攝取過多的糖分。

▲ 新疆「酸奶粽子」成品。（圖／微信公眾號）

「優酪乳蜂蜜粽子」是新疆和田的招牌美食，真正民間創作出來的甜點。首先將剝好的粽子放在玻璃小碟子中，用小木鏟輕輕將粽子拍平，把半杯優酪乳平鋪粽子上，再澆上特製的糖稀紅棗汁或蜂蜜等，這種吃法引得食客讚不絕口。

▲將糯米壓扁後再澆上優酪乳、蜂蜜等「醬料」。（圖／翻攝自微博）

網友紛紛評論說，「好想吃」、「隔著螢幕都想吃」、「我家那邊吃了幾十年了吧」、「和田夜市的粽子都是這樣賣的，還有木瓜醬，很好吃的，下面是真真的粽子，因為搭配的好不會甜膩」、「我覺得這口味…怪怪的…搭配在一起有點像黑暗料理」、「我覺得這不是粽子，只能算是個糯米甜點吧」。

至於粽子搭配優酪乳的吃法是不是更健康，營養師許瓊月指出，基本上優酪乳的益生菌是在腸道作用，粽子裡的蛋白質主要是在胃消化，對於蛋白質的消化比較沒有幫助，但碳水化合物會在腸道消化吸收，所以如果加一匙優酪乳取代原本的糖分，原則上是不錯的，但是如果刻意喝一罐優酪乳反而攝取過多的糖分。