UNIQLO感謝祭下殺39元起　還能抽價值5萬元「999純金塊」

▲UNIQLO感謝祭夏季檔即將開跑。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

即將迎來端午連假，不只百貨打出年中慶，快時尚品牌也即將陸續下殺折扣，日系品牌UNIQLO（優衣庫）、GU都將在6／7開始特價，搭著消費者換季需要購買新衣的需求，趁勢促進買氣。UNIQLO感謝祭自6／7（五）開跑至6／13（四）止，首三日男裝指定襪款特價新台幣39元，超低價讓人真的有買到賺到的感覺。

▲首三日走進店內，最低39元就能入手。（圖／品牌提供）



為呼應UNIQLO來台九周年，以及今夏的99盛典感謝祭主題，更祭出超狂抽獎贈品，單筆消費滿1,500元就能抽「會增值」的贈品：一台兩的999純金，依照目前金價換算，價值約新台幣5萬元，二獎則是台北－九州來回雙人機票。

▲滿1,500元能換到抽獎券，最大獎是999黃金塊。（圖／翻攝官網）



▲滿1,500元贈送可攜式托特包。（圖／品牌提供）



由於夏季單品定價比秋冬單品低，因此折後現省金額不如秋冬高，但還是有許多精省商品值得入手，比如說明星商品特級彈性牛仔褲，首度祭出大幅度折扣，原價新台幣1,490元，特價990元，現省500元。深受女性消費者歡迎的無鋼圈美型胸罩，指定款也特價490元起。

▲明星商品特級彈性牛仔褲現折500元，是史上第一次。（圖／品牌提供）



另夏日必備的AIRism輕盈涼感衣特價145元起；具防曬、抗UV效果的SUPIMA COTTON開襟外套、AIRism材質的網眼連帽外套，都是原價790元，特價590元，現省200元；超速乾、防菌防臭的的DRY EX網眼短袖圓領T-Shirt，原價590元，特價390元。

▲可防曬的開襟衫也是夏日必備單品。（圖／品牌提供）



▲速乾的DRY EX上衣，也是夏季實用衣物之一。（圖／品牌提供）



▲UNIQLO U系列男女裝圓領色T-Shirt最低290元能買到。（圖／品牌提供）



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GU自6／7開始至6／30也在舉辦「夏日盛典LET’S GO」，首波搭著連假檔期，女裝BRA-FEEL系列、男裝內衣系列，原價390元，特價290元。另外連續三周假日也將加碼推出限定商品，包含男女款短褲、女裝設計上衣、裙裝、休閒上衣等，將有100元起的誘人特價。

▲BRA-FEEL系列，期間限定特價290元。（圖／品牌提供）



▲GU自6／7開始至月底舉辦「夏日盛典LET’S GO」，祭出許多折扣。（圖／品牌提供）