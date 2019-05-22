「付錢太慢」！工讀生擺臭臉惹怒小黃運將…眼鏡帽子被打飛

地方中心／彰化報導

彰化秀水一間加油站發生一起員工與小黃運將暴打事件。梁姓小黃運將前來加油，李姓工讀生加油時，運將問「你怎麼臉色不好」，而工讀生竟回「不爽啦！要等多久」，運將瞬間怒氣衝天，跨過油槍衝到工讀生面前毆打，2人開始拉扯衝突。

▲小黃運將（白衣）到加油站加油，與工讀生（黑衣）暴發肢體衝突。（圖／東森新聞，下同）

57歲的梁姓小黃運將21日上午到彰化秀水某間加油站加油，要付錢時被李姓工讀生嫌動作太慢，遭嗆「是要等多久」。運將問工讀生「你怎麼臉色不好」，對方也直回「不爽啦，要等多久」，2人因此起口角，隨後運將先出拳，雙方進而爆發肢體衝突，工讀生的眼鏡和帽子被打飛，加油站員工前來勸架，最後2人被警方帶回派出所作筆錄，釐清事發情形。

▲工讀生（右）稱當天心情不好，才會與小黃運將起衝突。

這名李姓工讀生就讀大學中，坦誠當天心情不好，才會跟小黃運將起衝突，所幸傷勢沒有太嚴重，而面對媒體詢問是什麼原因當天心情不好，他冷回「我怎麼知道什麼原因」。警方表示，雖然雙方未提出傷害告訴，但警方為遏止暴力行為發生，仍將2人移請社會秩序維護裁處。

▲工讀生（黑衣）不滿小黃運將（白衣）付錢動作太慢，2人先起口角，而後引發肢體衝突。

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