愛不到！亂刀殺害俏老闆娘　員工判無期徒刑定讞

▲台中美茗茶行命案，最高法院判處無期徒刑定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市美茗茶行2017年底發生一起情殺案件，茶行員工范金彪，長期追求老闆娘劉姓單親媽媽，但不被接受。竟埋伏在茶行樓梯間，趁老闆娘下樓時，持刀狂刺她胸腹部17刀，最後更當頸橫砍一刀，殺死老闆娘。一二審均判無期徒刑，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，位在台中市北屯區崇德六路的美茗茶行，劉姓老闆娘為單親媽媽，獨力撫養1子1女，而犯下本案的范金彪（58歲）是茶行的業務員，對小他8歲的老闆娘存有好感，追求許久，但劉女不為所動。為此范男還因此持刀恐嚇劉女，劉女因而打算將茶行過戶給兒子。

劉女的兒子擔心母親，天天到茶行陪同母親，並保護母親的安全，但案發當天中午左右，劉女兒子突然接到茶行另名員工的電話，指稱原本8、9點就開門營業的茶行，到了中午還沒開門，劉女兒子大驚，到茶行一看，才發現母親已經慘死。警方獲報後，鎖定行蹤不明的范金彪涉有重嫌，范男自知難逃法網，下午還沒3點，就自行到警局投案。檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均將他判處無期徒刑，其中二審台中高分院指出，范男持水果刀刺殺被害人頸、胸、腹部多處致死，手段固屬殘忍。但他無前科，平日並非暴力相向之人，且范男與被害人共事多年，僅因主觀上之情感失落、經濟剝奪感，又缺乏適切情緒抒發及壓力因應管道而犯案；然其犯罪後並非毫無悔意，惡性未達應與世永久隔離程度。又台中高分院認為，經將范男鑑定評估結果，認為他有更生及復歸社會之可能性，若施以長期監禁，輔以監所內之輔導教化，當可促其深入反省。最後台中高分院仍將他判處無期徒刑，褫奪公權終身。案經上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞。

