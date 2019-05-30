KTV酒後鬧事被「掃地出門」很掉漆　男常客持鐮刀揮砍2人

記者陳玉／台中報導

酒後鬧事還拿刀砍人！46歲吳姓工程行老闆，28日晚間9點多與2名友人到東勢區某KTV飲酒，3人酒後起爭執，老闆娘上前請其離開，未料吳男離去後竟持鐮刀返回店內砍傷老闆娘及1名男員工，隨即酒駕逃跑，但僅逃200公尺就被警逮；據警了解，吳男為該店常客，時常到該店飲酒作樂，對自己酒後情緒失控相當後悔，訊後依殺人未遂、公共危險等罪移送。

▲吳男不滿老闆娘要其離去，竟持鐮刀返回砍人。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



東勢警分局東勢所長陳奕文表示，28日晚間9點21分，吳男與友人相約到東關路7段上的KTV喝酒，3人酒後一言不合吵起來，47歲蘆姓老闆娘上前請3人離去，不料引起吳男不滿，竟回家拿了一把長柄鐮刀返回店內。

▲▼吳男持鐮刀對蘆姓老闆娘、賴姓員工揮砍後逃跑，但隨即被巡邏員警逮到（下圖）。



據監視器可見，蘆女與59歲賴姓男員工在櫃檯談話，吳男衝持鐮刀衝入，朝2人揮了一刀，砍中蘆背後，其重心不穩倒在沙發上，吳轉頭再往賴方向揮一刀，接著又對倒在沙發上的蘆胸部處再揮刀，蘆滾落地面，賴則趁隙跑出店門大聲呼叫。

遭砍2人緊急送往中國附醫救治，院方表示，蘆臉、背部及胸部都有劃傷，經縫合後已無大礙，但賴左手韌帶及肌腱斷裂，30日進行縫合手術，2人均無生命危險。

警方指出，吳砍人後隨即駕車逃跑，但跑不到200公尺就被巡邏員警逮到，更不願意配合警方攔查將自己反鎖車內，警立即破窗、噴辣椒水，吳才高舉雙手緩緩步出車外，而吳的酒測值也超標，訊後依殺人未遂、公共危險、毀損等罪送辦，法院聲押獲准。

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