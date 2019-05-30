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中壢西裝男「隨機砍人搶車」落網　疑信義區3000萬現金搶案共犯

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▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，搶奪機車後逃逸2小時被逮獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，搶奪機車後逃逸2小時被逮獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、葉國吏／桃園、綜合報導

桃園市中壢後車站29日晚間7時許驚傳男子持菜刀隨機砍傷路人，這名兇嫌隨即遭警方逮捕，查出身分後發現，這名兇嫌可能是2018年10月於台北市信義區犯下3000萬現金搶案的共犯，桃市專案小組積極清查身分中。

中壢警分局29日晚間7時28分獲報，健行路1名年約30餘歲林姓男子手持菜刀劃傷2名路過機車騎士，男子原本只是作勢要砍人，騎士還來不及反應就真的被砍了，還要求他們繳出隨身財物，然後還搶走機車逃逸，受害騎士指出，根本不認識這名男子，經包紮治療後已無大礙，但餘悸猶存。

▲桃園市29日晚間在中壢後車站驚傳男子持刀連砍2人，受害者包紮後仍餘悸猶存。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，年約30餘歲的林姓男子搶走機車後，往平鎮方向逃逸，後來在平鎮區文化路又強盜另一輛機車逃逸，警方又查出林在桃園區大業路上三度強盜機車往蘆竹區逃逸，專案小組在晚間近9時許在大園區大觀路上發現林的蹤跡，還一度持菜刀拒捕，經警方優勢警力壓制才就範，目前正釐清林男為何要三度搶奪機車逃逸動機。

根據《自由時報》報導，警方追查兇嫌身份後發現，林男可能是去年在台北市信義區犯下3000萬現金搶案的共犯。

▲2女「押標」3000萬水錢北市街頭遭劫，嫌供稱：看他們沿途收錢。（圖／記者柳名耕攝）

2018年10月，2名女子受託開車「押鏢」護送3000萬元現鈔，於台北市信義區遭歹徒持刀連車帶錢劫走。台北地檢署偵結，涉有重嫌的王姓男子被依加重強盜罪起訴，求刑10年，另汪姓、李姓男子因罪證不足不起訴，還有劉姓、林姓共犯在逃，當時檢方也發布通緝。

▶︎快訊／中壢驚傳男子持刀隨機砍人　搶奪機車逃逸2小時被逮
 

ET快訊
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中壢西裝男「隨機砍人搶車」落網　疑信義區3千萬現金搶案共犯

關鍵字：砍人,信義區,搶案

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