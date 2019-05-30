撞死3人謝亞軒幫討5萬債務差點砍死人　一審判刑5年4月

▲監視器拍下張姓男子被謝亞軒等人追砍。（圖／資料照／記者柳名耕翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

在台北市南京東路上飆車撞死3人的男子謝亞軒，另被控於2016年12月間，為替朋友追討5萬元債務，與同夥大街上追砍欠債的張姓男子，所幸張男送醫後撿回一命。台北地方法院宣判，謝亞軒被判5年4個月有期徒刑，另一丁姓、黃姓共犯分別被判5年4個月、5年6個月有期徒刑，全案可上訴。

事件起因於黃姓男子不滿張姓男子積欠5萬元不還，告訴謝亞軒想找機會報復。2016年12月2日下午3點多，謝亞軒發現張男行蹤，趕緊通知黃男等人，一行一共7人開車尾隨張男，待張男在捷運永春站前下車，便持西瓜刀、折疊刀等圍捕、追砍，直到張男被砍多刀倒地，一夥人才跳上車離開。

一度失血過多休克的張男，經送醫後撿回一命，但左手、跑跳行為能力受到影響一輩子都好不了。警方循線逮到謝亞軒、黃姓和丁姓男子，台北地檢署日前將3人依殺人未遂罪提起公訴。民事部分，張男向7人連帶求償112萬。

▲日前民事庭開庭，謝亞軒的母親表示拿不出龐大和解金。（圖／資料照）

檢警追查，謝亞軒雖然沒拿刀砍人，但7人中有4人都是他聯絡來的。雖然謝亞軒強調，當時他只是為幫黃姓男子討錢，沒想太多，不過偵辦、審理期間說詞反覆，且多處自相矛盾。

法官認為，區區僅5萬元的賭債，實無殺人取命的必要。而行兇前早預備好西瓜刀等刀械，與謝亞軒等人所說「沒想那麼多」、「不知道場面會失控」等語，明顯推卸責任。

考量黃男、丁男已分別與被害人達成和解，並給付和解金，謝亞軒則因當時未成年，住處又被假扣押，父親繳款116萬多元後已無力幫付和解金，因此依共同犯重傷罪，判謝亞軒5年4個月有期徒刑，黃男則被判5年6個月，另一丁姓男子被判處5年4個月有期徒刑，全案可上訴。

至於民事部分，日前台北地方法院開庭，謝亞軒的母親強調「我們是願意賠，但其他人一直沒拿出錢。」法官則語重心長地勸說「妳應該要怪謝亞軒。」且因為連帶求償，被求償人私下如何分配，法院不介入，如按求償人數來看，7人共賠償112萬，每人平分約10多萬元，希望謝亞軒及母親儘快和律師了解清楚。

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