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母女檔吃飯「搶座位」騷擾餐廳客！老闆霸氣轟出門外　大家拍手叫好

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▲餐廳,餐飲。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲餐廳遇到「百年一遇」奧客母女檔，老闆霸氣趕客被讚爆。（示意圖／取自stocksnap）

網搜小組／綜合報導

台中一名年輕女網友在臉書發文表示，她從事餐飲業近6年，近日遇到「百年難得一遇的頂尖奧客」，讓她差點氣暈。當時一對母女聽到餐廳客滿，不僅趕走其他快吃完飯的客人，還在店內大小聲。原PO忍無可忍，當場霸氣趕客，受到其他客人力挺，不料事後卻被上網留下負評。

原PO表示，她從事餐飲業將近6年，遇過的奧客不計其數，但這對母女真的史無前例，讓她深深體悟到「沒有最爛，只有更爛」是真的。她說，餐廳26日中午預約的客人不少，店內很快就坐滿，還有一組客人打電話通知已經在路上，希望提前預約保留位置。

請繼續往下閱讀...

她依慣例告知進來的散客「已經客滿沒有位置」，而散客聽了大多也會摸摸鼻子離開，或問大概還要多久。不料這時一對母女帶著家人進來，一聽店內客滿要等很久，竟開始在店內四處尋找位置，一見吃完或快吃完的客人就問：「你們還要吃多久，要吃完了嗎？」

大多數的客人一聽都很錯愕，但秉持台灣人客氣禮讓的美德，真的有一組吃完的客人準備起身讓出位置。原PO看了很火大，無法忍受其他客人遭受這樣的待遇，立刻上前提醒母女倆，「不好意思，現在真的沒有位置，麻煩到外面等待，而且這桌已經有人預訂，等一下客人就要來了。」

隨後，原PO拿了菜單給這對母女，「你們先看看菜單，確定要點餐我再幫你安排位置，請到外面等一下。」結果母女倆似乎是感受到原PO不太愉快，當場大聲回說「不想吃了啦！我們來走！」

原PO本以為事情告一段落，開心地回了句「謝謝你們，麻煩你們可以出去了。」沒想到女兒當場轉身擋在餐廳門口，朝店內吼了一句：「妳不想做我們生意就說，不要用這樣的方式來趕人，妳這什麼爛店，態度這麼差，怎麼會有人想來這裡吃飯？」

櫃台,服務業,店員（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO第一次遇到這種客人，決定霸氣送客。（示意圖／取自stocksnap）

原PO第一次碰到客人在店內咆哮，也提高音量告訴對方，「我一開始就很客氣，一直跟你說沒有座位請到外面等，你們還一直進來打擾我的客人，你這樣超級沒有禮貌的。」但對方振振有詞回嗆，「外面這麼熱誰想在外面，我們也是在裡面等，你還一直趕我們出去，你這什麼爛店，生意都不會做，還一直趕我們出去...」

原PO眼見對方死賴著不走，拼命忍住想罵髒話的衝動，不斷客氣強調「你們可以走了」、「現在也不會有妳們的位置」、「你可以走了！」但對方留在原地瘋狂跳針，「是我們不想吃，我們才不想在你們這邊吃，這什麼爛店…」

年約55歲的奧客媽見狀，也一同上前附和，「你們這店很奇怪，態度很差，你到底怎麼做生意的，你到底會不會做生意啊！你這樣開店沒多久就倒了」、「你們客人就已經要吃完了，我們也只是在裡面吹冷氣等他們，你一直要把我們趕出去。」

原PO霸氣回嗆，「我的客人想吃多久就多久，他們要不要走也不用妳去問！」但母女倆仍在店內咆哮，直到後來發覺原PO真的快「爆炸」，才悻悻然離開店內。

事後，有店內客人走過來替原PO打氣，「老闆我支持妳，他們真的是欠人家修理」，讓原PO很感動。但她也感慨，店內監視器沒有收音功能，「下週該來買一組可以收音的監視器了。」

這則臉書動態被其他人轉貼到臉書社團「爆怨公社」後，許多網友紛紛拍手叫好，「最愛這種老闆，讓我用新台幣好好教訓她」、「這種奧客是不是真的沒看過壞人阿」、「太扯了，誰都會爆發，辛苦妳了」、「台灣服務業真的世界數一數二好，把客人都寵壞了。」

▼事隔2天，奧客上網留負評，但原PO也沒在客氣，直接留言回嗆。

▲▼母女檔吃飯「搶座位」騷擾餐廳客！老闆霸氣轟出門外　大家拍手叫好。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：奧客,台中,母女檔

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