圓仔「性」福好難！徵男友靠兩岸　北市動物園應正視配種問題

▲圓仔。（圖／台北市立動物園提供）

政治中心／綜合報導

貓熊「圓仔」3月初進入發情期巔峰，國民黨台北市議員徐弘庭29日指出，圓仔發情期都快過了，卻無法配種，成為兩岸關係冷凍下的「人球」。由於熊貓相當珍稀，總部設在瑞士的世界自然基金會（WWF）成立時，就以大貓熊為標誌，將可愛討喜的貓熊作為拯救瀕危野生動物的「代表」，因此台北市立動物園也應正視圓仔的性福，不要繼續被政治因素所羈絆。

圓仔2013年7月出生，2016年4月開始有發情的徵兆，而2017年孕酮隨E1G峰值後出現高峰，表示已屆成熟成孕育下一代，園方也已向陸方提出圓仔的生理狀況已能加入繁殖名單，如今圓仔都快6歲了，發情期都快結束，卻仍無法配種。

動物園發言人曹先紹日前表示，貓熊保育受到國際關注，每年11月舉辦年會，以基因多樣性考慮繁殖名單，並在年底公布，每隻貓熊的族譜血緣都有詳細紀錄，而團團家族「熊丁興旺」，圓仔列入名單的機率低；此外，「像圓仔是女生，那如果有配對到公熊，第一就要看對方的動物園願不願意放手。」

當年團團圓圓能夠來台，大陸「熊貓之父」張和民扮演重要推手。他指出，熊貓的培育之所以困難，除了人工授精成功機率不高，自然的交配也需要培訓，「雄性的大熊貓並不是天生就懂得如何交配，尤其在人工環境下的大熊貓，多為獨居個體，沒見過其他大熊貓交配的情形，因而無法學習」，且一旦錯過，要再學會交配很困難，而團團圓圓就是透過7次人工授精，才成功懷上圓仔，當時圓圓已經9歲。

柯文哲6月預計在6月底到訪上海出席雙城論壇，徐弘庭在總質詢時提到，「圓仔」發情期都快過了，卻無法配種，成為兩岸關係冷凍下的「人球」，柯文哲應以此為籌碼和大陸談判，若對方不讓圓仔配種，就不去參加雙城論壇，藉此爭取台灣的發球權。

▲台北市議員徐弘庭。（圖／記者李毓康攝）