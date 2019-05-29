柯建銘盧功勸說　賴清德早同意初選辦法！但24小時內態度2度生變

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選29日中執會以共識決方式，敲定採納跨派系24位中執委的提案，可是前行政院長賴清德深夜透過臉書表達不滿。不過據了解，黨團總召柯建銘「盧功」發威，多次且頻繁的溝通下，28日晚間本來已經同意初選辦法，但截至目前，已經是他在過去24小時之內，第2度態度生變。

民進黨29日的中執會討論，最終並未直接進行表決，而是採「共識決」方式通過中執委翁章梁等24位跨派系執委提案版本，亦即以手機、市話各半的方式進行民調，另外同時納入台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜兩位人選進行對比，民調時間訂於6月10日至14日進行，至於電視政見會則由本來二場改為一場。

在溝通協調的過程上，28日的下午，總統蔡英文跟賴清德二人，在沒有五人小組成員的陪同下，在陽明山的共同友人家私下會面，磋商初選2個小時之久；不過據了解，他們還是各說各話，始終沒有達成共識。

在面對僵局之下，在立法院最會溝通協調的總召柯建銘主動出馬，近日透過手機，積極見面深談勸說，直到28日的晚間，賴清德首度鬆口，同意不再堅持依照原本的初選辦法，願意配合中執會通過的方案，手機納入50%，以及加入柯文哲對比。

不過，賴清德陣營到了29日的早上，態度卻大轉變，賴清德代表林俊憲指出，只有手機納入50％是同意的，癥結點還卡在是否要納入柯文哲對比；據指出，這讓柯建銘心急如焚，在下午中執會前，在黨主席卓榮泰的辦公室，現場除了主席外，還有蔡英文代表林錫耀、總統府秘書長陳菊、黨秘書長羅文嘉，以及林俊憲，他當大家的面致電給賴清德，再次勸說。

柯建銘直接跟賴清德說，「柯文哲就是要選，你為何不同意納入？」並再三叮嚀，答應了初選辦法就不要再反悔，就深怕像前一天晚上講好的，一覺醒來態度卻又不一樣了。

▼民進黨立院黨團總召柯建銘「盧功」發威，力勸賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）



接著中執會開始開會，據與會人士轉述，在會議剛開始時，先由中執委王定宇提會議直播、不休息、不開小房間，但黨主席卓榮泰以為了會議氣氛，以及不要讓直播常態化為由，裁示「不直播」。

接著，基隆市長林右昌率先發言，他認為中執會的決議被污名化成是破壞現有制度，讓他感到很痛心，各界的支持者都覺得，在這二個月期間裡，黨的決策者完全不知在做什麼，好像黨主席在跟中執委們對幹。

林右昌在會中表示，3月6日的期程必須承認是誤判，所有執委收到的訊息都是這是一個單純的初選，不會有其他人登記，「我們做了錯誤的決定，應該向大眾、蔡總統，以及賴院長道歉。」

這時候會中諸多中執委也聲援，認為當初黨與黨主席傳遞給中執委們的訊息，的確只有一人角逐連任，並沒有其他人會登記參選，目前選戰狀況的時空背景與今年3月相差甚遠，而這時候，與會者也開始要求黨主席向社會大眾道歉。不過，卓榮泰在會中態度強硬，不願意道歉，他認為當時有明確告訴大家，若有其他人登記參選，則依照黨的機制進行。

緊接著，在座的中執委王定宇、何博文、林耀文、鄭寶清也都各自發表看法，贊成林右昌的談話，認為3月份在期程安排時，大家只認為是單純初選，不會有其他人出來登記，後來翁章梁也跳出來說，在初選辦法上，應該要跟著時事走，要依照當前的選舉狀況來做調整。

此時，黨團總召柯建銘提議要進入實質討論。據與會人士轉述，在進入實質討論之後，方向也已經越來越明朗，卓榮泰與羅文嘉也各自表達看法後，柯建銘又跳出來說，「那大家大致有共識了，那就不用表決了，採共識決吧」。

當柯建銘拋出共識決的提議後，會中一直沒有講話的總統府秘書長陳菊終於出聲附和，算是給柯建銘一劑強心針，表示同意採共識決，不要進行表決，而中執委陳明文等人也都紛紛同意。眼見眾人的意見趨於一致後，擔任賴清德代表的中執委林俊憲則強調，應該要把他的反對意見納入紀錄，大家也沒有其他意見後，最後卓榮泰才進行裁示。

但是，賴清德29日深夜態度再次生變，他在臉書上發文強調，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」 而是「民進黨」；他認為，民進黨中執會的決議，並不是共識決，因為代表他的林俊憲委員已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，「對中執會今天的結果，我表達強烈遺憾。」