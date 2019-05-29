高捷岡山路竹延伸自砍2站仍碰壁　環評要高市補件再送審

▲高雄市在環評主動刪除爭議性較大的RK7、RK8兩站，但環評委員仍認為少了兩站運量效益應重新評估，下次環評大會要補件再審。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

環保署今（29日）召開環評大會，針對高雄捷運岡山路竹延伸線進行研議，該計畫原本設置RK2至RK8共七個高架捷運車站，但其中的RK7與RK8路段沿線居民居住密度高，施工營運期間可能造成沿線景觀、噪音振動等重大衝擊，上回環評委員認為應進入較嚴格的二階環評，高雄市今天在環評主動刪除爭議性較大的RK7、RK8兩站，但環評委員仍認為少了兩站運量效益應重新評估，下次環評大會要補件再審。

高雄市長韓國瑜上任後，將高雄捷運紅線岡山路竹延伸線列為重大交通建設，規畫高雄捷運路竹延伸路線，提供岡山、路竹、湖內地區（台一線），通往嘉南藥理大學、奇美博物館、南科園區（台南、高雄）的軌道運輸服務（R2至R8）。不過，今年四月第四次環評專案小組審查時，由於RK7（路竹）及RK8（大湖）兩站緊鄰住宅密集區，對景觀及噪音振動等環境影響衝擊大，環評委員認為需再進行評估。

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▲環評委員決議要求開發單位重新估算RK2至RK6段路線運量、運具分配率等，8月31日前再送委員會討論。（圖／記者崔至雲攝）

為求今天能在環評大會過關，高雄市政府主動提出縮減路線方案，將RK7、RK8兩站路線刪除，車站只剩5個車站，路線僅剩7.84公里，涵蓋岡山及路竹區，沒有經過湖內區。不過，環評委員質疑，路線縮減後等於服務範圍縮小，高市府是否有重新評估運量需求？而且剩餘的路線與台鐵重疊，若靠兩個園區撐起這個捷運，運量恐怕會高估。

也有委員質疑，當初核准的是RK2到RK8，而RK7、RK8兩站是人口最密集之處，現在高市府自己砍掉了，效益是否足夠？是否應重新回到交通部、行政院審查？

最後，環評委員決議要求開發單位重新估算RK2至RK6段路線運量、運具分配率應以主要服務地區的通勤需求重新估算、確認捷運沿線周邊景觀衝擊評估及其減輕對策等，8月31日前再送委員會討論。

