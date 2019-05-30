蔡英文、賴清德吵了兩個月終於有解！民調「手機市話各半、納韓柯」

▲總統蔡英文、前行政院長賴清德。（圖／記者張凱喨、林敬旻攝）

記者蔣婕妤、陶本和、林銘翰／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調吵了近兩個月，29日中執會終於有解，民調將採手機、市話各半，並用三方對比納入台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜。不過，前行政院長賴清德代表林俊憲會後受訪時痛斥中執委用多數優勢強行通過英派主張，他要代表賴清德表達遺憾，然而，總統蔡英文代表林錫耀卻有不同說法，他稱賴清德是被說服後才有共識決。

民進黨針對黨內總統初選，29日舉行中執會，會中採共識決，敲定6月10日至14日進行民調，其中納入50％手機民調，同時也納入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜一起進行對比式民調，另外，電視政見會從原本舉辦二場，改為一場。

▼民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨發言人李問於會後記者會上，轉述黨主席卓榮泰於會中裁示指出，翁章梁執委提出的修正案，共識不經表決通過，林俊憲執委的反對意見我們納入紀錄。中常會、中執會是合議制機關，慣例上尋求集體的共識，在有共識情況做出的所有決定，才是黨內據以執行最有利的方向。

卓榮泰呼籲，全體黨內同志及所有關心這場選舉、台灣前途的朋友們，不要再有任何的不滿。有任何的不滿，可以針對他，或是針對秘書長羅文嘉，但不要攻擊蔡英文及賴清德兩位參選人及他們的支持者，「此後，我不希望在黨內，再聽到同志們和相關團隊，說出『非誰不投』等話語。」

民進黨總統初選協調期最初定在3月底結束，一路順延至5月29日才有結論，備受爭議的民調方式吵了近兩個月終於有解。不過，林俊憲受訪時痛批，中執會上是共識不表決，很遺憾中執委利用多數方式強行通過英派主張，他代表賴清德表達強烈遺憾，他痛斥，「惡例一開後患無窮」。

▲民進黨中執會結束，林俊憲離開黨中央。（圖／記者林敬旻攝）

賴陣營表達強烈遺憾，林錫耀受訪時卻有不同講法，他透露，民進黨總召柯建銘有親自打電話給賴清德，因為手機民調比例已經有共識，所以柯建銘主要跟賴清德溝通納入柯文哲三方對比部分，「他說柯就是會選，為什麼堅持不納入？大家都看得出來他要選，因為國民黨也還沒有決定人選，你現在要做判斷，所以最後賴院長也接受」。

▲總統蔡英文代表林錫耀。（圖／記者林敬旻攝）

蔡賴對決民調方式終於有進展，不過會後雙方說法卻還是有出入。據與會人士轉述，在中執會剛開始時，先由中執委王定宇提會議直播、不休息、不開小房間，但黨主席卓榮泰以基於會議氣氛，以及不要讓直播常態化為由，裁示「不直播」。

基隆市長林右昌率先發言，他認為中執會的決議被污名化成是破壞現有制度，讓他感到很痛心，各界的支持者都覺得，在這二個月期間裡，黨的決策者完全不知在做什麼，好像黨主席在跟中執委們對幹，「我們做了錯誤的決定，應該向大眾、蔡總統，以及賴院長道歉」，此番說法也獲得諸多中執委聲援，卓榮泰則是態度強硬，不願道歉，他認為當時有明確告訴大家，若有其他人登記參選，則依照黨的機制進行。

黨團總召柯建銘提議要進入實質討論，據與會人士轉述，在進入實質討論之後，方向也已經越來越明朗，卓榮泰與羅文嘉也各自表達看法後，柯建銘又跳出來說，「那大家大致有共識了，那就不用表決了，採共識決吧」。

當柯建銘拋出共識決的提議後，會中一直沒有講話的總統府秘書長陳菊終於出聲附和，算是給柯建銘一劑強心針，表示同意採共識決，不要進行表決，而中執委陳明文等人也都紛紛同意。眼見眾人的意見趨於一致後，擔任賴清德代表的中執委林俊憲則強調，應該要把他的反對意見納入紀錄，大家也沒有其他意見後，最後卓榮泰才進行裁示。

▼民進黨黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）