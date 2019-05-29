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國台辦批小英「激化衝突騙選票」！陸委會回嗆：威嚇干預適得其反

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▲▼ 蔡英文,安峰山。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

▲國台辦發言人安峰山（右）表示，民進黨與當局領導人逢選舉總會利用煽動兩岸敵意來「騙選票」。（圖／記者屠惠剛、曾俊豪攝）

政治中心／綜合報導

針對總統蔡英文指出「2020大選恐是台灣最後一次選舉」，國台辦發言人安峰山表示，民進黨與當局領導人逢選舉總會利用煽動兩岸敵意，又激化矛盾衝突來「騙選票」，這是慣用的套路，謊言與騙術總有被拆穿的時候。對此，陸委會晚間回嗆，過去以來中共試圖在我選前威嚇干預、滲透分化，企圖影響投票結果，都已證明適得其反。

綜合媒體報導，陸委會透過書面回應，國台辦發表對近期兩岸關係不符事實的錯誤看法，更批判我政府民主防衛政策，只會凸顯北京當局自知在「習五條」後的對台文攻武嚇不得人心，而採取莫名歸責台灣的作法，根本不值一評。

陸委會還指出，中共倡議的「一國兩制」在台灣沒有市場，政府無懼「武力犯台」叫囂恐嚇，堅定捍衛國家主權與台灣民主自由體制，絕不會有絲毫退讓；台灣也將更積極地與美國等國際社會發展正常關係，共同抗拒中共「非和平、非民主」的行徑

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／資料照）

陸委會還強調，北京當局故技重施，藉由與統派人士團體會面進行對台政策宣傳，刻意將兩岸交流政治化，形塑兩岸進行所謂的「民主協商」與共議統一的樣版，只是枉費心機、徒勞無功，台灣人民不可能相信。

追溯國台辦的言論，安峰山表示，回顧2008年到2016年間，兩岸大交流、大合作，和平發展，對比2016年民進黨上台以後台海形勢冰封肅殺的嚴峻局面，「孰令至之，不言自明」。在事實面前，民進黨與當局領導人還想用這種無中生有的手法和危言聳聽的言論去繼續欺騙下去嗎？

針對蔡英文就職三週年以來的兩岸關係，安峰山還說，從2016年以來，民進黨當局單方面破壞兩岸關係發展的共同政治基礎，挾洋自重，不斷拋出各種充斥「兩國論」的分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，不僅惡化了兩岸關係，導致台海形勢更趨複雜嚴峻，而且嚴重損害了台灣同胞的利益福祉。

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關鍵字：國台辦,陸委會,蔡英文,民進黨,2020總統大選

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