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官宣會「現場直播」劉欣雷根之戰！陸外交部：希望大家一塊去看看

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▲美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

▲中美女主播將在30日隔空激辯。（圖／翻攝自推特@trish_regan）

大陸中心／綜合報導

備受矚目的「中美女主Live辯論戰」將於30日早上8點左右（台灣時間）登場，對此，大陸外交部發言人陸慷29日透露，CGTN（中國國際電視台）會有報導，現場直播。他28日也表示，希望大家一塊去看看，中國有句話叫做「真理越辯越明」。

大陸外交部發言人陸慷29日表示，CGTN將現場直播此次辯論戰，他28日也表示「我和大家一樣關心，希望大家一塊去看看，中國有句話叫『真理越辯越明。』」

據悉，美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播崔西．雷根（Trish Regan）與中國國際電視台女主播劉欣約好，將在美東時間29日晚上進行辯論，劉欣將作為雷根節目嘉賓參加。

▲劉欣,英語演講 。（圖／翻攝自梨視頻）

▲劉欣在1996年參加國際英語演講比賽。（圖／翻攝自梨視頻）

有網友起底劉欣的背景資料發現，劉欣曾是央視原駐聯合國歐洲總部記者，畢業於南京大學外國語學院，能說法文及土耳其語，曾獲得「全國大學生英語演講比賽冠軍」及「首位獲得國際英語演講比賽冠軍」。

崔西．雷根則是畢業于哥倫比亞大學，2015年進入福斯商業頻道工作，之前曾任職於彭博、CNBC、CBS等美國媒體工作。

▼ 劉欣把雷根形容成「川普總統的代言人」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：劉欣,雷根,辯論戰,CGTN,福斯商業頻道

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