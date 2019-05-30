中美女主播style大不同！劉欣戴翡翠「水藍風」上陣：開場白沒特別準備

▲劉欣提前約2小時到電視台準備。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

萬眾矚目的中美女主播「LIVE貿易辯論」今（30）早8點開打。中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣作為節目嘉賓，早上6點多就已經抵達電視台，開始梳妝，她表示，「開場白沒有特別準備，跟著感覺走」。從直播畫面看到，兩國主播裝扮style大不同，劉欣「水藍風」上陣，雷根風格更火辣。

▲雷根（左）劉欣（右）。（圖／翻攝自央視新聞）

這場「LIVE貿易辯論」由CGTN主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan），兩人皆有多國語言背景，以及豐富的新聞界經歷，讓這場中美貿易的戰外戰更加精彩有看頭。

畫面可以看到，雷根以紅衣登場，披著一頭金髮，妝容立體精緻，口紅塗了blingbling唇蜜，整體風格火辣；劉欣則身著水藍色外套，戴著翡翠項鏈，妝容較為清淡，口紅顏色偏向豆沙玫瑰色，風格端莊溫柔。

▲劉欣在梳妝。（圖／央視新聞）

《央視新聞》稱，儘管雷根開場就頻頻打斷劉欣，但縱觀整場對話，雙方對話比較「風平浪靜」。但對於「開場30秒打斷劉欣發言」一事，有消息稱，這實際上是因為衛星訊號問題，而導致對話互疊。

▲劉欣進入演播室。（圖／翻攝自央視新聞）

有網友評論稱，「這場辯論不像是辯論，更像是一場對話」、「Trish一改撒潑做派，劉欣對話落落大方」、「我看了全程，整個過程感覺還是比較和諧的，更像是一個採訪，說到底就是意識形態還有所不同吧」。