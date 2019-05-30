中美女主播激辯　牛彈琴：「三個細節」看出誰是贏家！

▲中美女主播辯論。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

中美女主播「LIVE貿易辯論」在台灣時間30日早上8點展開，這場辯論賽由中國國際電視台（CGTN，又稱「中國環球電視網」）主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）。大陸微信公眾號《牛彈琴》對此指出，這場辯論中透露了「三個細節」，讓大家一眼就知道真正的贏家其實是劉欣。

第一點，從道理上來說，雷根就輸了，因為中美的事大家都清楚本質是什麼，真相是什麼，雷根自己也強調了，貿易戰對誰都沒有好處，大家應該要拚雙贏，這不恰好是中國的主張嗎？第二點，從情緒上來看，雷根那種張口就來的台風，真要公平辯論起來，漏洞實在太多。據悉，劉欣不到30秒的開場白就被雷根至少插話3次，但也有人認為，這是因為衛星訊號的關係，導致兩方對話互相重疊，造成插話情況。

▼劉欣在辯論前的準備過程。（圖／翻攝自央視新聞，下同）

《牛彈琴》再指，從語言上來比較，一位中國女主播用對方的母語來辯論，這本身就是中國人較開放和智慧的表現；雙方你來我往交流了一番，雷根總體來說保持了風度，但劉欣更沒讓人失望，因為劉欣解釋了諸多外國人都誤解的問題，包含知識產權保護、關稅稅率、國有企業等。

文章最後分析，一些西方媒體的選擇性甚至歧視性報導貿易戰的內容，加劇了「西強東弱」的不平衡。「正確的批評，我們當然要虛心接受；但莫須有的指責，卻真的有損國家形象和利益，也是我們中國人無法接受的。」

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