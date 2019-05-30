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火藥味消停「完全可能做朋友」！劉欣：想帶雷根到中國山區看看

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▲▼ 劉欣,中美女主播 。（圖／翻攝自央視）

▲劉欣辯論後，結束央視採訪 。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

中美女主播「LIVE貿易辯論」今（30）早8點26分落幕，，CGTN主播劉欣最後發出邀請說「有機會可以到中國看看」，福斯商業頻道主播雷根（Trish Regan）則表示「我非常樂意」。劉欣事後受訪表示，想帶她去中國的農村，中國的邊遠山區去看看，「我覺得我和翠西（編按：Trish大陸譯名）完全可能做朋友。」

▲▼ 中美女主播,劉欣。（圖／央視新聞）

▲劉欣身著水藍色外套，戴著翡翠項鏈，走端莊溫柔風。（圖／央視新聞）

劉欣在辯論落幕後，接受了央視新聞的訪問。被問到說「如果有機會，最想帶她（雷根）到哪裡去看看呢」，劉欣表示，「我想帶她去一個中國的農村吧，中國的邊遠的山區去看看，北京上海我們都去過是吧，但是那些困難的地方，我們很多城市人很多年輕人很多精英階層吧，或者中產階級似乎有點忘了，所以我想帶她去看看，然後自己也看一看。」

儘管兩位主播在辯論戰前曾「隔空互尬」，火藥味十足，但劉欣在受訪時表示，「我覺得我和翠西完全可能做朋友，我覺得這是最好的結果。」

▲▼中美女主播辯論。（圖／東方IC）

▲兩人辯論畫面。（圖／東方IC）

據悉，雷根先前表示，華府對北京政府展開貿易戰是「別無選擇」，並三度譴責中方從美國人身上竊走數十億美元，「我們應該利用現有的金融工具展開經濟戰。」

對此，劉欣表示，「她如此確信美國人是受害者，且相當憤慨，讓她的眼睛幾乎要噴出火來。但是，仔細分析她所說的話，這些都是情緒上的言語和指責，沒什麼實質內容。」

消息傳出來後，雷根立刻在節目上花了11分鐘反擊，並在推特下戰帖，要求雙方進行辯論，「妳譴責我『情緒化』和不了解事實，根本找錯對象！妳挑個時間和地點，我會赴約！」

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關鍵字：中美女主播,貿易戰,劉欣,雷根,CGTN,福斯

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