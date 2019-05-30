影／「演講學霸」劉欣能說5國語言！靠背課文、看電影累積超狂外語實力

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美中女主播「LIVE貿易辯論」於台灣時間30日早上8點開打！辯論過程中，劉欣全程使用外語，流利的英文讓不少人驚豔。其實劉欣是「演講學霸」，1995年擊敗27國選手，在世界英語聯合會（ESU）的演講比賽奪下冠軍，能說中、英、法、德、土耳其5國語言。在CCTV博客上，劉欣的頁面指出，過去是靠背課文、看電影等方式累積外語實力，還覺得英文「很親切」，「上課每一分鐘都是享受」。

▲中國國際電視台（CGTN）主播劉欣。（圖／翻攝自YouTube／真視頻）

美中女主播「LIVE貿易辯論」由中國國際電視台（又稱中國環球電視網，CGTN）主播劉欣對上福斯商業頻道女主播雷根（Trish Regan）。劉欣是以嘉賓身分參與FOX電視台節目，在台灣時間30日上午8時、以中美貿易戰為題展開「誠實的辯論」。

辯論全長15分鐘，雖然短暫，但劉欣全程以英文應對，外語能力受到網友一片好評。根據了解，劉欣會說中、英、法、德、土耳其5國語言，也拿到法語高級資歷證書（DALF）；就讀南京大學外國語學院期間，1995年擊敗27國、37名選手，在世界英語聯合會（ESU）世界英語演講比賽拿到冠軍，先後擔任過央視英語國際頻道主持人，及央視駐日內瓦首席記者。

▲美中電視女主播辯論今日開打。（圖／ETtoday製）

據CCTV博客內容指出，劉欣的父親是鐵路安全工程師，學過俄語；母親在造紙廠當質檢員；之所以會接觸英文，是因為兩位姊姊的優秀影響。劉欣大姊是位優秀學生，以勤奮對待所有挑戰，早年移居加拿大；二姊在外國企業工作，除了英文，還自學過日語，法語和德語，能在多國語言中自由切換。

身為老么的劉欣，則是在兩個姐姐開始學習英語時，一起看英語教學節目《Follow Me》，在學校第一次接觸英文課時，就覺得親切到「根本不用當成一門功課來學」，且「上課的每一分鐘都是享受」，中學六年，只有一次英語考試成績低於90分，且幾乎把所有課文都背下。

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▲劉欣學生時期參加英語演講比賽 。（圖／翻攝自梨視頻）

劉欣說，「背誦課文的過程就像梳頭髮，從髮根開始一個詞、一句話的往下慢慢捋，等通順了之後還需一遍一遍的反复梳理，直到梳子可以像洗髮水廣告裡一樣順著髮絲滑落，那時全篇文章也像流水一樣從我的口中淙淙而出」，「背誦是發財致富的第一桶金，沒有背誦的原始積累，想一步登天很難，這是幾乎所有頂尖高手的必經之路」。

1987年到1993年其實中國大陸的外語節目不多，只有每週日播放的一部海外原版電影。劉欣說，當年總在父母睡著後，一個人守在電視機前，用報紙把屏幕下方的中文字幕貼上，「為了不吵醒家人，我只能把音量開得低低的，站在電視機跟前仔細聽每一句話，聽不太懂也願意陪在電視機前直到睏得不行」。

某次，劉欣幸運獲得一捲英文錄音帶，在家裡聽了無數次後，能把所有的歌詞背誦出來，就連姊姊也嚇了一跳，明明不懂內容，卻能唱得跟原文很像。

▲劉欣於辯論開始前，在主播台上準備。（圖／央視新聞）

經過熱愛英文得漫長歲月，在大學期間，劉欣1996年代表南京大學參加首屆「21世紀盃」全國大學生英語演講比賽，獲得冠軍，首次捧起「21世紀盃」；同年5月前往倫敦參加世界英語聯合會（ESU）舉辦的世界英語演講比賽（International Public Speaking Competition），再次奪冠，創下中國大陸首個國際比賽「 冠軍大滿貫 」記錄。

劉欣1997年畢業後，由於英語熟練、發音標準，進入中央電視台海外中心英語新聞欄目工作，先後擔任編譯、記者和主持人。現為中央電視台英語頻道新聞節目主持人，日常直播的節目包括《環球瞭望》、《英語新聞》、《新聞一小時》和《今日亞洲》等，也多次擔任英語演講比賽的主持人和評委。