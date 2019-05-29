「敬老金條例」柯市府未提對案　議會延至下週逐條審查

▲市議會法規委員會討論敬老金條例。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在第一任市長任內，砍掉重陽敬老金，市議會國民黨團22日公佈「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，要讓北市65歲以上的民眾能在今年開始領取重陽敬老金，議會法規委員會29日審理該案，不過不少議員認為市府未提對案，不宜進行逐條審查，因此決議下週在進行逐條審查。

法務局長袁秀慧指出，此案有違反憲法不得增加條例支持，有明定議會不能做不能做預算增加，用法案的方式圈定一定的對象跟金額，等額就是圈定一定預算應執行，台北市會也很尊重預算編制權，但此案實質層面違法憲法的疑慮。

社會局長陳雪慧解釋，目前敬老卡的預算從6億增至12億，用政策領導老人走出家門，未來勢必還會花更多錢，另外，建置老人福利據點，過去一年花5000多萬，今年已經編了4億3千萬，社區共餐據點邊了3600萬，現在編列3億2千多萬，若發放敬老金，恐怕會影響到其他的政策。

國民黨議員應曉薇認為，此案明確定義就是一個法案，敬老卡編列了12億預算，重陽敬老金預算頂多8億，提醒局長，不要學市長柯文哲，老是用排擠兩個字，不要做世代對立的發言，沒有增加支出的預算，是給市府編預算的法源依據，不會排擠到預算，拜託兩位局長尊重議員提案。

應曉薇說，制定自治條例是為了提供法源依據，而不能說因為行政首長喜歡不喜歡就刪除，那是民眾沒有保障的，幫市府想出一個有正當性的東西，未來首長都應該依照法律做決策。

親民黨議員黃珊珊、民進黨議員周威佑等人建議應該要有市府所提的對案，再進行審理。召委王浩則批評，這案子也醞釀了四年，市政府反應太慢，提不出對岸是市政府的無能，議員提出來置之不理，沒有對案，這三年都在睡覺嗎？最後他裁示，下週逐條審查。

陳雪慧表示，目前社會局已經有對案，下週會送進議會，還是主張敬老金發給低收戶、中低收戶、99歲以上長者，不贊成齊頭式平等，以這個精神為重點提出對案。