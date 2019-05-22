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不顧柯文哲反對！國民黨「敬老金自治條例」順利一讀

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▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府是否重發敬老金議題吵沒完，市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，台北市議會大會22日討論此案，時代力量議員認為需要先做評出報告再付委，但卻擋不住國民黨議員恢復敬老金的信念，最後一讀通過，交付法規委員會審查。

在討論過程中，時代力量黨團總召林穎孟指出，之前他們有提案，希望可以增加老人共餐金額，敬老卡金額擴大使用內容，因此他們不希望此提案擠壓現行的制度，建議社會局兩週內做出衝擊評估報告，由於時代力量黨團沒有在法規委員會，希望有報告後再付委，黃郁芬也發言附和，認為討論前應有評估報告。

議長陳錦祥強調，時代力量黨團雖然沒有在法規委員會，但可以到法規會列席，可以在法規會發言討論。

國民黨團書記長應曉薇表示，本黨團自治條例希望幫台北市民要一份尊重，這不是幫老人家要補助，四年前就沒有壓縮預算的問題，為什麼時代力量老是要造成世代對立，懇請大家支持，希望議長交付委員會，再進行別的討論。

國民黨議員秦慧珠更是對時代力量議員說重話，如果你們暫擱，那以後時代力量提案通通喊，後果黨團自負，到法規會可以列席，可以發言，如果通過到大會二讀，也可以再反對。

國民黨議員游淑慧也酸說，如果恢復一年約8億的重陽敬老禮金，需要做財務衝擊及預算排擠評估報告，那請問花1000億蓋公宅的政策，為什麼沒有關心？為什麼不需要做財務評估及預算排擠報告？

最後陳錦祥裁示交付法規委員會，另外，此案有民進黨議員張茂楠、洪健益、陳怡君、鍾佩玲加簽支持。

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關鍵字：柯文哲,敬老金

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