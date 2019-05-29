　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議會審敬老金條例　北市府：開倒車！傷害社福專業

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市社會局溫馨年菜，愛心快遞活動頒獎記者會,台北市社會局長陳雪慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市社會局長陳雪慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在第一任市長任內，砍掉重陽敬老金，市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，要讓北市65歲以上的民眾能在今年開始領取重陽敬老金，市議會法規委員會29日審該條例，社會局長陳雪慧批評是開倒車，對社福專業造成很大的傷害。

陳雪慧與研考會主委余家哲一早開記者會捍衛立場，余家哲公佈民調表示，對於取消發放一般老人（65歲以上）的敬老金有6成民眾同意，僅有3成民眾認為應該發放重陽敬老金，本來就是老人應得的福利。

余家哲表示，對於政府應提供的老人照顧，有敬老禮金的需求從2017年的28%下降到13%，至於取消重陽敬老禮金後，預算應最優先放的老人福利，前三項則為醫療照顧33%、長期照護14%，以及日間照護11%。

針對敬老卡使用部分，調查結果顯示，知道敬老卡民眾的有四成七，在複選知道可使用項目的情況下前三項分別為公車57%、捷運46%、敬老愛心計程車12%；進一步詢問65歲以上受訪者敬老卡使用經驗，則八成二有使用經驗、一成七沒有，使用項目仍以交通工具為大宗，公車91%、捷運85%。

陳雪慧表示，市長在105年調整敬老金發放方式，認為一次性齊頭式發放津貼會帶來很大負擔，更應該是做老人福利系統的建置，並重申社會局反對發放一次性重陽禮金的基本立場。她強調，議會通過案子，對其他社會福利預算排擠很大，如果開倒車，對社福專業造成很大的傷害，老人不會希望社會局舉債來發一次性的紅包。

ET快訊
正妹撞球比賽穿緊身短洋裝　「一彎腰露邪惡視角」200萬人觀戰
鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解職並移法偵辦
「吃鳳梨治飛蚊症」遭教授打臉：酵素不會跑到眼睛！研究作者回應
全球首見！大屯火山休眠偵測到「心跳」　每18分鐘震一次

關鍵字：敬老金,北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

前朝員工「每隔幾天」夜闖市長室　韓國瑜：換電池時間到了？

柯文哲曾看好幹掉Youbike　北市5月底全面掃除obike

賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

拉下韓國瑜2020藍營無勝算？ 吳敦義駁：每位都是我們的寶！

鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解除職務並移法偵辦

扁曾派蔡化解朝野對立　王金平嘆：不希望未來4年還是惡鬥

不參加韓國瑜萬人大造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

郭台銘發豪語當總統就「捐薪水」　朱立倫：我還要養家活口......

2原住民當主管歷年最多　盧秀燕：首當部落校長力推原民文化

藍議員爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　酸韓「我知道你忙著選總統」

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

前朝員工「每隔幾天」夜闖市長室　韓國瑜：換電池時間到了？

柯文哲曾看好幹掉Youbike　北市5月底全面掃除obike

賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

拉下韓國瑜2020藍營無勝算？ 吳敦義駁：每位都是我們的寶！

鳳陽艦上校艦長酒後失態　海軍火速解除職務並移法偵辦

扁曾派蔡化解朝野對立　王金平嘆：不希望未來4年還是惡鬥

不參加韓國瑜萬人大造勢？ 朱立倫：我去會讓韓市長尷尬

郭台銘發豪語當總統就「捐薪水」　朱立倫：我還要養家活口......

2原住民當主管歷年最多　盧秀燕：首當部落校長力推原民文化

藍議員爆高雄副市長包庇親妹偽造文書　酸韓「我知道你忙著選總統」

前朝員工「每隔幾天」夜闖市長室　韓國瑜：換電池時間到了？

想偷渡到歐洲…2難民屈身塞儀表板　拉出「窒息、無方向知覺」

《迷霧森林十八年》最後一隻大猩猩　弗西最愛「小寶貝」波比過世

女孩暴動啦！超帥鮮肉義警幫妳「淨化眼球」　韓妞羞：可以逮捕我嗎？

誠品平價旅館2年後有譜　進化電商平台「書不用自己扛回家」

粉絲連署重拍！《冰與火之歌》結局爛尾　從6大點分析為何還是神作

寶可夢全部集中！「Pokémon HOME」預計 2020 問世

粵港澳大灣區邀台商考察　國台辦：預計300多人出席活動

《洛基》烏龜還健在！席維斯史特龍悉心照顧44年　網笑：三個老人了

為了1把雨傘...他爆肝存下的168萬元全沒了！　竹科工程師淪詐騙肥羊

2020總統選舉追蹤調查

投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..

政治熱門新聞

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想..

羅智強：韓國瑜年輕族群「全面崩..

高副市長包庇親妹？　藍議員酸韓..

柯文哲：韓國瑜怎麼會是庶民？

ET民調／國民黨總統初選　郭領..

李進勇出任中選會...這5人落..

國民黨甲動阻擋黃捷「性平小組」..

韓國瑜6/1上凱道　柯文哲：沒..

影／參加韓國瑜萬人造勢？ 吳敦..

蔡賴私會2hr　29日中執會成..

王金平：陳水扁曾派蔡英文化解對..

董念台批館長　最壞的妖魔鬼怪

柯文哲：最晚9/17宣布是否選..

鳳陽上校艦長酒後失態　海軍火速..

更多熱門

相關新聞

天龍國富人出手　億級豪宅交易創6年大量

北市房價高，房市交易量近2年不多，不過2018年、億元以上的豪宅成交量創下6年來最佳記錄，共有230件成交。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，億元名宅的市場交易量復甦，主要有幾個原因，「過去不售景氣影響的買盤、累積了一些遞延買盤，再來台股上萬點，大股東的資產增加，成為購屋主力。」另外包括海外的資金回流等因素，也讓億元市場的交易量增溫。

北市524辦戶外趴　祁家威祝福

柯P說錯？自治條例發敬老金合法

不顧柯文哲反對！敬老金條例一讀

台版全能住宅改造王　168萬住進北市精華區

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

童眼發黑成熊貓　失聯3天保母PO網求救

慘叫一聲來不及　他身體被切兩半

高雄麵攤生意掉4成　怒譙：擱想欲做總統

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

對公司發票！特別獎「8碼全中」　他下秒QQ

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面