議會審敬老金條例　北市府：開倒車！傷害社福專業

▲台北市社會局長陳雪慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在第一任市長任內，砍掉重陽敬老金，市議會國民黨團提出「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，要讓北市65歲以上的民眾能在今年開始領取重陽敬老金，市議會法規委員會29日審該條例，社會局長陳雪慧批評是開倒車，對社福專業造成很大的傷害。

陳雪慧與研考會主委余家哲一早開記者會捍衛立場，余家哲公佈民調表示，對於取消發放一般老人（65歲以上）的敬老金有6成民眾同意，僅有3成民眾認為應該發放重陽敬老金，本來就是老人應得的福利。

余家哲表示，對於政府應提供的老人照顧，有敬老禮金的需求從2017年的28%下降到13%，至於取消重陽敬老禮金後，預算應最優先放的老人福利，前三項則為醫療照顧33%、長期照護14%，以及日間照護11%。

針對敬老卡使用部分，調查結果顯示，知道敬老卡民眾的有四成七，在複選知道可使用項目的情況下前三項分別為公車57%、捷運46%、敬老愛心計程車12%；進一步詢問65歲以上受訪者敬老卡使用經驗，則八成二有使用經驗、一成七沒有，使用項目仍以交通工具為大宗，公車91%、捷運85%。

陳雪慧表示，市長在105年調整敬老金發放方式，認為一次性齊頭式發放津貼會帶來很大負擔，更應該是做老人福利系統的建置，並重申社會局反對發放一次性重陽禮金的基本立場。她強調，議會通過案子，對其他社會福利預算排擠很大，如果開倒車，對社福專業造成很大的傷害，老人不會希望社會局舉債來發一次性的紅包。