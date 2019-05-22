柯文哲說錯？自治條例發敬老金「法務局認證合法」　議員要求道歉

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲在第一任市長任內，砍掉重陽敬老金，市議會國民黨團22日公佈「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，要讓北市65歲以上的民眾能在今年開始領取重陽敬老金，市長柯文哲卻質疑合法性，對此，法務局長袁秀慧表示，議員有提案的權利。

對於國民黨團要透過擬定自治條例並經由議會三讀通過方式，讓北市府重發每年1500元的重陽敬老金，柯文哲說，印象中好像議會不可以有增加預算的條例，「這合法嗎？它也是建議案而已，決定權還是在市政府。」

國民黨團書記長應曉薇批評，「柯文哲當了市長4年，還不知道怎麼當市長，不知道什麼叫自治條例」，她已經要求秘書處寫澄清文，向議會道歉，希望市長可以更了解法令，議員是有立法權的，怎麼會不合法？甚至法務局官員也覺得「三條線」，議會的確不能編列預算，但是自治條例三讀通過了，市政府就要遵行，要去編預算。

法務局長袁秀慧解釋，議會不能在預算案上面增加預算的審議，至於自治條例部分，議員有提案的權利，不過有趣的是，這樣的提案涉及到預算的提案，涉及到立法、行政分際，是不是有侵害到行政權限，譬如預算可能籌編不出來，變相導致預算的排擠，可能市長想表達的是這個部分，不是說完全沒有提案權。

袁秀慧表示，原則上自治條例過了，本來就有執行的義務，只是客觀上就是會造成預算排擠，那還是要面對，可能在提案過程中，需要跟議會好好說明，但若三讀後，市政府一定是依法行政。對此，市府發言人劉奕霆表示，以法務局的意見為主。