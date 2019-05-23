169對新人將登記！北市524辦戶外趴慶同婚　祁家威現身祝福

▲台灣同婚鬥士祁家威。（圖／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

524將開放同婚登記，將迎來一波結婚潮，台北市民政局規劃在信義區行政中心旁的信義廣場舉辦戶外婚禮派對，邀請釋憲案聲請人之一的祁家威到場致詞，圖文作家厭世姬、劇作家簡莉穎，與小說家陳雪、早餐人都將一同慶祝。

民政局表示，截至22日下午5點，目前台北市12區戶政事戶所共收到169對同婚登記預約，其中男性伴侶64對，女性則是105對，其中信義區有47對預約，為12區中最多，524戶政事務所8點30分一開門，就會有人搶先登記，成為最早登記的一批人，預計524當天早上會有比較多的人潮。

為了迎接524同性婚姻登記上路，民政局準備524份手工皂禮盒，只有24日當日限定，無論異性戀跟同性戀登記結婚皆可以領取。

此外，民政局將在當天10點於信義戶所前廣場舉行釋憲兩週年紀念活動，以戶外婚禮派對的概念，邀請新人走紅毯，並上台分享感想，並邀請釋憲案聲請人之一的祁家威致詞。

同志團體「婚姻平權大平台」特別邀請知名同性伴侶8點30分到信義登記，包括著名網路圖文作家厭世姬與劇作家簡莉穎與小說家陳雪、早餐人，並在登記後參與紀念活動，至少有18對新人參與活動。

至於人力部分，民政局指出，並有特別增加戶所人所，只是如果同時很多對登記，會加開結婚櫃檯；戶所同仁都已經做教育訓練，上過性別平權的課程，相信他們應對上沒有問題。

民政局提醒，同志伴侶結婚登記與異性戀結婚一樣，要準備身分證、戶口名簿、結婚書約，書約要有2名證人的簽名，內政部已發給各縣市結婚書約與離婚文件表格，相信已做好充分準備。