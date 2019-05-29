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快訊／「蔡賴對決」中執會再戰　數百支持者包圍黨中央怒喊：公平初選！

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▲獨派團體聚集抗議蔡英文。（圖／記者蔣捷瑜攝）

▲獨派團體聚集抗議蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」白熱化，22日黨主席卓榮泰宣布中執會散會，29日將再次舉行中執會。包含扁聯會、喜樂島、台灣社等獨派團體號召千人包圍黨中央，截至29日下午一點鐘，黨中央外以及聚集超過數百民眾，群怒吶喊，「蔡英文公平初選！」

台灣社社長張葉森28日受訪時表示，總統初選有兩個候選人登記，那就應該要公平競爭，但卻看到一連串初選程序延後、改變初選辦法等狀況，讓他們覺得非常不洽當，民進黨既然是民主政黨，就應該尊重民主程序，不要做出向下沉淪的事。

張葉森說，民進黨將於29日再召開中執會，相關團體號召支持者聚集黨中央外，要讓民進黨聽見基層的聲音，「堅持民主初選、搶救台灣」。他透露，目前南部已經近十台遊覽車準備北上，都是自動自發的支持者，一定要讓黨中央聽見他們搶救黨魂的聲音。

獨派團體號召包圍黨中央，29日下午一點鐘距離活動正式開始前，黨中央一樓、以及對面公園處，已經聚集超過包含不同獨派團體，以及賴清德支持者等數百民眾，張葉森表示，活動才剛開始，還有支持者會陸續到達，現場民眾分別對黨中央喊話，紛紛怒吼要一場公平的初選。

活動開始前有獨派支持者在臉書社團號召民眾丟雞蛋，現場也一度真的出現雞蛋，不過隨後被主辦單位沒收，抗議現場除了吶喊，整體狀況還算平靜，警方也在現場戒備避免發生衝突。

▼獨派團體帶著紅布條抗議手機民調。（圖／記者林銘翰攝）

▼滿滿的紅布條抗議手機民調。（圖／記者林銘翰攝）

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關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

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