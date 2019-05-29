賴清德同意納手機民調50%　林俊憲：已經是最大讓步

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨29日中執會繼續就總統初選方式進行討論，總統蔡英文及前行政院長賴清德已於28日下午2時於陽明山共同友人家中見面，據傳賴清德已經同意納入50％手機民調，不過雙方癥結點仍在於是否納入台北市長柯文哲進行對比。對此，挺賴代表的民進黨立委林俊憲29日表示，目前賴清德最多可以接受手機民調50%，但無法接受將對比式民調納入台北市長柯文哲，強調「這已經是最大讓步」。

由於22日中執會沒有共識，民進黨29日下午將再次舉行中執會，備受關注的是，蔡英文與賴清德於28日下午2時，在陽明山一位共同友人家中見面，磋商初選的相關事宜；而該會議保密到家，連五人小組成員都未參與。

林俊憲29日接受電訪時說，賴清德上周於中執會後提出的新方案，就有提到可接受納入50%的手機民調，不過黨內自己有遊戲規則，依據現有的初選辦法規定，就是要跟主要政黨對比，就是國民黨的高雄市長韓國瑜，亦即不接受納入柯文哲。

林俊憲表示，賴清德既然提出新的方案，當然就是會接受，「如果賴清德輸了韓國瑜，那賴清德就失去了參選的正當性；如果蔡英文民調贏了韓國瑜，賴清德也就沒有一定要參選的必要」，希望民進黨不要改變遊戲規則、讓黨受到傷害，趕快解決初選僵局，賴清德的新方案就是「最大公約數」，若對手還沒辦法接受的話就非常可惜。

另外，有關蔡、賴兩人28日於陽明山友人家中會面，林俊憲解釋他沒有在現場所以並不是很清楚，「看起來好像沒有談出一個明確的共識來」。不過他強調，賴清德目前的想法就是納入50%手機民調以及所提的三方案，希望雙邊都能好好思考，在今天的中執會能夠達成共識。

林俊憲也說，挺英派若執意修改初選規則對黨的傷害會非常大，民進黨自創黨以來，從來沒有在進行到一半去修改遊戲規則，「此惡例一開會後患無窮」，希望黨不要去破壞遊戲規則、讓黨受到傷害，他認為賴清德所提的折衷方案是最好的，也希望在今天中執會前能有進一步的共識。