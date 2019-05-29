賴清德「臨危不亂」看到蔡英文選了…　沈玉琳挖坑：這打牌的人都懂

▲賴清德上網路節目。（圖／翻攝《琳惟不亂》直播）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院前院長賴清德為2020民進黨總統初選賽熱身，28日接受網路節目《琳惟不亂》專訪，和主持人沈玉琳一起玩互動小遊戲，看看賴清德看到其他政治人物有什麼感覺，並選出一個代表圖案。

首先，沈玉琳拿出總統蔡英文的照片，她選了一個愛心符號送給小英，還俏皮的說了「啾咪」；賴清德則選了一個書本的圖案，他解釋，覺得蔡英文唸很多書，給人博學多聞感覺。

此時，沈玉琳表示，「果然是佛系打法」，但自己對書本的圖案有別的解讀，「書還有別的含意，打牌的人都懂」，結果，賴清德一聽秒懂，兩人相視大笑。

▲賴清德上網路節目。（圖／翻攝《琳惟不亂》直播）



接著，還有鴻海集團董事長郭台銘的照片，賴清德給了一個「驚嘆號」的圖片，他覺得，郭台銘宣布參選很驚訝，還有跟美國總統見面的時候說，「台灣跟中國是密不可分的一部分，我也驚訝」。

沈玉琳還拿出了台北市長柯文哲跟高雄市長韓國瑜的照片，看看賴清德如何接招。賴清德給柯文哲一個眼鏡的圖案，認為要把他的「鷹眼」遮掩一下；韓國瑜則是給了「點點點」的圖案，「意思是說，他最近提的自經區、選上總統在高雄上班應該都要講清楚，我們等他講清楚」。

最後是賴清德的照片，沈玉琳給了「拳頭」的圖案，希望賴清德要勇敢出拳，到了緊要關頭，不要再溫良恭儉讓。賴清德給自己一個「水滴」的符號，他表示，希望能為民進黨跟台灣帶來活水，注入生命力。