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登頂聖母峰！詹喬愉曝「路上都是新鮮的屍體...」　爬太快錯過8844m日出

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詹喬愉「爬太快」錯過日出（圖／翻攝詹喬愉粉絲專頁）

▲詹喬愉登頂過程中，沿途滿是「新鮮的屍體」。（圖／翻攝詹喬愉粉絲專頁）

記者黃君瀚／綜合報導

「三條魚」詹喬愉在27日凌晨3點16分成功登上海拔8844公尺的聖母峰，成為台灣第2位征服世界第1高峰的女性登山家。她28日回顧這段艱苦過程，提到登頂時一片漆黑，爬太快沒能見到日出美景，一路上更是不斷跨過新鮮的屍體，「今年實在死太多人了」。

詹喬愉28日晚間在臉書粉絲團「詹喬愉-三條魚Tri Fish」分享這段攻頂過程，1天之內要從海拔6400公尺的C2抵達7950公尺的C4，當晚再直接出發登頂8848公尺，然後必須回到C2，「我的腿其實已經酸痛到不行，咳嗽是咳到有時候會吐的程度......這是今年真的最後一個登頂機會了，讓我雖然害怕，但總要一試。」

請繼續往下閱讀...

她說，從C2到C4上升海拔超過1500公尺的路程，只花了8小時40分鐘，因此有足夠時間休息吃、喝、睡。考量一般攀登者從C4登頂得花上10至14小時，她和隊友晚上7點半從C4出發，心想只要走快一點，剛好能趕上隔日5點30分左右的日出。

詹喬愉「爬太快」錯過日出（圖／翻攝詹喬愉粉絲專頁）

▲從山頂回到8500公尺附近時，詹喬愉才看見太陽升起美景。（圖／翻攝詹喬愉粉絲專頁）

詹喬愉在登頂途中因為腿酸有刻意放慢，中途換成隊友疲累放緩腳步，沒想到登頂時只見一片漆黑，拿出手機看時間驚訝著才3點出頭，「怎麼會這麽早！我們好傻眼也好失落。」不過人和相機一樣，上頭負40度的環境無法停留太久，等不到日出也得回程，「就這樣人生難得的聖母峰登頂路程，沒有風景，只有沿路一直跨屍體。」

回顧不可思議的過程，詹喬愉說有失落但也有開心，最值得高興的事莫過於完成了這樣艱難的計畫，其次是登頂了。失落的部分是，今年的山並不平靜，「看著我們去年大費人力才救下來的人，今年屍體確被吊掛下來；才剛錯身而過的人，幾小時後就傳出死訊。」

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詹喬愉登聖母峰曝「路上都是新鮮屍體」
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關鍵字：詹喬愉,聖母峰,三條魚

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