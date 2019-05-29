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驚悚畫面曝光！女登山客攻頂聖母峰　下秒瞬間凍僵倒地死亡

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記者錢玉紘／綜合報導

聖母峰近期因為攻頂人數過多，造成山頂「大塞車」，多人被迫在寒風中排隊，短時間內已經有11名登山客因此死亡。其中54歲的印度女性庫爾卡尼（Anjali Sharad Kulkarni）和丈夫一起攻頂，在過程中卻因體力不支而倒下，死亡的瞬間畫面也在今日曝光。

根據英國《太陽報》報導，庫爾卡尼子疑似在攻頂的過程中，過於疲憊，並導致高山症發作，倒在雪地上，她的雪巴人嚮導試圖救人，一直不斷拉著她，但是她的身體逐漸往下掉，失去意識，最後不幸死亡。庫爾卡尼來自孟買，是一名有超過25年經驗的登山愛好者，這回跟丈夫一起攻頂，沒想到卻命喪世界之巔。

▲▼聖母峰。（圖／翻攝自The Sun）

▲女登山客攻頂聖母峰，下秒體力不支倒地死亡。（圖／翻攝自The SUN）

截至目前為止，已經有11名登山客因此命喪聖母峰。第11名罹難者為62歲的律師庫利許（Chris Kulish），來自美國科羅拉多州，他攻頂之後，在下山回營區的途中不幸死亡，他的家人們也證實這項消息，「他在世界最高峰，看到了人生最後一次的日出，在他熱愛的事情中過世」。庫利許和登山俱樂部「7 Summit Club」的成員一起攀登聖母峰，並趕在近期天氣好的時候攻頂。

從4月到5月以來，由於天氣趨於穩定，許多登山好手都打算挑戰聖母峰，卻造成原本就狹窄危險的路上大塞車，許多人必須在嚴酷的寒風上排隊好幾個小時，引發失溫或缺氧的等不適症狀，最後死亡。

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／CFP）

▲聖母峰大排長龍。（圖／CFP

來自美國亞利桑那州的醫師多林（Ed Dohring）提到，攀登聖母峰是他必生的夢想，但當他真的攻頂後，卻被眼前的景象嚇傻了，登山客們擠成一團，只為了自拍，山頂上唯一的平坦空間大約只有兩張兵乓球桌大，卻擠了15到20個人。

多林回憶，為了攻頂，他排隊等了好幾個小時，大家只能前胸貼後背，緊挨著對方，並且站立在結冰的石頭邊緣，旁邊就是幾千英呎的峭壁，他甚至必須跨越一名女性的屍體才能前走，「真的太可怕了，就好像動物園一樣擁擠」。

不過，造成這麼多人死亡的原因並不僅是天氣惡劣而已，許多人把矛頭指向不肖業者，隨意就讓經驗不足的登山者上山，不管是對當事人或是山上的其他登山客而言，都是相當危險的作法。另外，也有人批評，尼泊爾政府為了向旅客收費，隨意發放更多入山許可，才導致山上大排長龍。

尼泊爾觀光局局長哈米爾（Dandu Raj Ghimire）則在27日發表聲明指出，過度擁擠並非造成多人死亡的唯一原因，其中還包含了天氣的因素。他提到，今年春天就有381人登頂，但由於好天氣的時期不長，所以同時間上路的人「比預期的多」。

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聖母峰女登山客死亡瞬間畫面曝光！攻頂失溫凍僵死亡

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