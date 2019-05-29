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BBC揭「魂斷聖母峰4原因」　業者削價競爭、菜鳥登山客搶著爬

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▲▼聖母峰。（圖／達志影像／美聯社）

▲攀登聖母峰是不少登山客的夢想。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／編譯

截至今年春天為止，攀登世界第一高峰聖母峰（Mount Everest）的罹難人數已達11人。BBC則分析造成死亡人數增加的4大原因，包括登山客錯過了在好天氣登頂的時機、尼泊爾當局未能管理大量人潮、很多登山客其實沒有豐富經驗，最後則是登山業者過度競爭。

尼泊爾當局本季已頒發破紀錄的381張登山許可證，這實際意味著有600多人準備登頂，因為還有其他人員陪同，藉此給予協助。雖然山上人潮過度擁擠，被視為造成死亡的主要因素，但背後也有其他原因。

錯過好天氣

強烈氣旋法尼（Fani）先前襲擊印尼、孟加拉，喜馬拉雅山脈也連帶受到影響，促使當局必須暫停所有的登山活動至少兩天。許多登山客5月初就開始聚集在聖母峰的據點，然而起碼有20個帳篷被強風吹走。

由於天氣惡劣，登山客遲遲無法登頂，同時間帳篷內的人數越來越多。雖然繩索設備在5月中旬修好，第一個晴朗的日期是19日與20日，但只有少數團隊選擇在此時攀登，多數人都在等待第二個好天氣，也就是22日到24日之間。

人潮管理不周

光是在23日，聖母峰的登山人數就超過250人；登山客被迫在山頂下排隊好幾個小時，也有人在登頂的途中等待，他們感到體力透支，氧氣瓶內的氧氣也不足。

▲▼聖母峰大排長龍。（圖／路透）

▲大排長龍的登山客。（圖／路透）

根據尼泊爾的登山要求，山上必須派駐聯絡官，59人被指示陪同隊伍，待到最後的卻只有5人；這些人往往是沒有登山經驗的官員，所以在高海拔地區特別感到艱難。

登山者經驗不足

專家表示，隨著聖母峰的人潮變多，經驗不足的登山客也在增加，然而團隊中的指導員數量並不足夠；登山客如果遇到危險情況，難以保證每個人都能獲得協助。

專門撰寫登山經歷的作家阿爾內特（Alan Arnette）說，新一代的登山客並不熟悉攀登聖母峰與馬卡魯峰之間的不同，這些人隨意加入團隊，「他們不懂『獨立』這個詞，也缺乏評估風險的經驗。」

不少資深運動員長期以來一直建議尼泊爾當局，應該加強標準，規定只有爬過超過6000米高峰的登山客才能獲得許可證。

業者間的激烈競爭

為了搶客，新舊登山業者降低自己的品質，只為了讓客人掏錢出來；有業者祭出更便宜的價格，造成削價競爭的現象。尼泊爾國家山脈導遊協會副主席博特（Tshering Pande Bhote）感嘆，業者持續聘請經驗不足的人當嚮導，激烈的競爭最後沒有帶來更良好的品質。

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關鍵字：聖母峰,登山

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