征服聖母峰傳訊「要回家了」卻失聯！他魂斷世界之巔　孕妻愛女痛心告別

▲ 沙伊勞利斯16日成功攻頂後，過沒幾小時就身亡。外傳他在峰頂附近滑倒。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／編譯

世界最高峰「聖母峰」（又稱「珠穆朗瑪峰」）目前傳出多達11人死亡的消息。《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭都柏林大學三一學院的助理教授沙伊勞利斯（Shay Lawless）也是近日成功在聖母峰攻頂的登山客之一，他16日成功攻頂後立刻傳簡訊「要回家了」給愛妻報平安，但隨後卻驚傳失聯，儘管一度透過募資善款啟動搜索行動，但最終仍失敗收場。根據最新消息，他的家屬已於昨（27日）在教堂舉辦紀念彌撒。

這場在布瑞Holy Redeemer Church教堂的紀念彌撒共計數百人出席，沙伊勞利斯的孕妻帕梅拉（Pamela）以及女兒艾瑪（Emma）吹熄了眼前代表老公、爸爸生命的這根蠟燭。

神父邁可澳凱利（Michael O’Kelly）提到，沙伊勞利斯是個充滿好奇心、智慧的人，過去過著充實的生活，深根友誼，且自中學以來就對登山運動懷抱熱情，生前征服了美國最高峰、位在阿拉斯加州的德納利山（Denali），也攀登過喜馬拉雅山脈之中的許多山峰。但他內心始終把攀登聖母峰視為「最大抱負」（biggest ambition）。

「儘管對他來說，希望生命之光已逝去，但他把人生活得相當充實」，邁可澳凱利提到，沙伊勞利斯的最大成就在於經營家庭，與愛妻、女兒間都有著許多珍貴的回憶，艾瑪與未出世的孩子一定會為他感到驕傲，「你的最後安息之地就在世界之巔，這很適合你，是你應該得到的。安息吧。」

►►聖母峰「大塞車」增第11死！登山客跨屍嚇壞：搶自拍擠得像動物園



►►聖母峰人肉車陣塞爆！他零下40度排隊 想著剛出生的兒子攻頂