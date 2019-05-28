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聖母峰「人肉車陣」塞5hrs起跳　倖存者曝「攻頂費用」：都值得了

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大陸中心／綜合報導

聖母峰攻頂路近日傳出因為人潮過多導致「塞車」，已經造成多名登山客喪命。平安歸來的山東登山客范波接受陸媒專訪時表示，攻頂聖母峰一個人大概要花費30萬元人民幣（約新台幣137萬元，下同），攻頂跟下撤花了5個多小時。范波直言，「在珠峰（聖母峰）上心情特別平靜，我有幸親眼目睹了珠峰的真實面目，所有的辛苦、所有的付出，都值了。」

▲聖母峰。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖母峰。（圖／達志影像／美聯社）

登山客范波27日接受《齊魯晚報》訪問時表示，這次的聖母峰攻頂圓了他的夢，「這不是征服，而是靠近，是聆聽，珠峰教會我們敬畏自然、敬畏生命。」范波在2014年開始嘗試攀登5000公尺以上的山峰，2年之後，他參加嚴苛的crossfit訓練備戰8000公尺以上山峰，一步步走向「終極夢想」聖母峰。

▲聖母峰大排長龍。（圖／路透社）

▲聖母峰攻頂路大排長龍。（圖／路透社）

記者問及登聖母峰一個人大約要花費多少錢時，范波計算了一下表示，若是從南坡登頂聖母峰，費用應該是在30萬人民幣以上。報導提到，攻頂價格大約落在30萬人民幣左右，不過價格會根據公司規模、服務品質、夏爾巴人配置比例、氧氣配備比例不同而有所價差。

攀登聖母峰主要有尼泊爾境內的南坡和中國境內的北坡兩條路線，據了解，由於珠峰南坡攀登條件更加優越，尼泊爾的高山探險公司因為競爭激烈，現在的費用相對更低，因此很多登山愛好者都選擇從南坡攀登。

▲登山客范波。（圖／翻攝自《齊魯晚報》）

▲登山客范波。（圖／翻攝自《齊魯晚報》）

范波強調，他跟隊友22日在南峰頂到希拉瑞台階（Hillary Step，海拔約8800公尺）以上部分出現了嚴重「塞車」狀況，被堵了2個多小時。他還說，「我們本來是早上5點左右，就到了希拉瑞台階那裡，按照正常的情況，如果不塞車，再一個小時就能攻頂了，可是一等，就是2個多小時，等我們一行攻頂成功時，就到了早上7點半多了。」范波透露，他們一行人「下撤」的時候，又被塞了2個多小時，「一上一下，被堵了近5個小時。」

記者問到「在珠峰上，你有什麼樣的感覺？」范波表示，自己心情特別平靜，是那種真正體會到大自然偉大之後的沉靜和淡然，「我有幸親眼目睹了珠峰的真實面目，所有的辛苦、所有的付出，都值了。」至於完成了聖母峰攻頂後，之後有什麼夢想，范波說，「先調整一段時間吧，夢想總是要有的，我肯定會再次上路、再次出發，只是具體的目標，還得再想想、再規劃一下。」

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