為買14萬4S新能源車　江陰用心哥運81袋1毛硬幣重達3噸

▲江陰男子用81袋硬幣付車錢。（圖／翻攝自「最江陰」微信公眾號）

記者馬叔安／綜合報導

江蘇江陰男子張彩平日前在一家4S店中，買了一輛價格約14萬元人民幣（約新台幣63萬元）的車，選擇用81袋的1毛錢硬幣來付款，81袋的錢幣、重達近3噸，4S店準備了8輛車才將這些錢幣運回。張彩平表示，是因為兌換不方便，才會選擇用硬幣來付車錢。

「最江陰」微信公眾號報導，張彩平今年57歲，是一名錢幣收藏愛好者，據他介紹說，這些硬幣都是自己從周邊各地收藏回來的，他這次購買的是一輛剛上市的新能源車，總價為142900元人民幣。

▲用來買車的硬幣重達近3噸。（圖／翻攝自「最江陰」微信公眾號）

張彩平說，之所以要用硬幣來付車錢，是因為「當時也想去銀行兌換，但是一家銀行呢，最多只能接收一兩千元，必須分批或者分點，量還不能這麼大，所以才想到了拿硬幣去買車。我就把其中比較有收藏價值和升值空間的一分硬幣挑出來，剩下的一毛硬幣都按50斤一份裝袋。」

▲張彩平已經不是頭一回用硬幣買車。（圖／翻攝自「最江陰」微信公眾號）

店內工作人員表示，這已經不是張彩平頭一回在這裡用硬幣買車，在2016年時，他就曾背了50多袋、重達1.33噸的硬幣來購置新車，而這些錢全部清點完，可能需要好幾個月的時間。